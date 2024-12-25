https://ria.ru/20241225/akhyadov-1991260256.html
У бойца ММА Ахъядова был сообщник, заявила прокурор
У бойца ММА Ахъядова был сообщник, заявила прокурор - РИА Новости, 25.12.2024
У бойца ММА Ахъядова был сообщник, заявила прокурор
Следствие устанавливает соучастника бойца смешанных единоборств ММА Ламберда Ахъядова, обвиняемого в теракте в Москве, уголовное дело в отношении него выделено... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:56:00+03:00
2024-12-25T14:56:00+03:00
2024-12-25T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Следствие устанавливает соучастника бойца смешанных единоборств ММА Ламберда Ахъядова, обвиняемого в теракте в Москве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-Западного окружного военного суда. "Неустановленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство", - сказала гособвинитель в суде. По ее словам, Ахъядов вступил в преступный сговор с этим человеком. Ахъядов обвиняют в теракте (статья 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия к полицейскому (статьи 317 и 318 УК РФ). По данным следствия, он собирался убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Однако у убитого им в центре Москвы сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) не было пистолета, поэтому его замысел сорвался, и его задержали полицейские. Обвиняемый, как считают следователи, состоял в террористической группировке ИГИЛ* (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Ламберд Ахъядов - боец полулегкой весовой категории (до 66 килограммов), начал карьеру в ММА в 2013 году. На его счету 14 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире Absolute Championship Akhmat.*Запрещенная в России террористическая организация
https://rsport.ria.ru/20241025/yakubov-1979960415.html
https://rsport.ria.ru/20241015/yakubov-1978141190.html
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происшествия, россия, москва, смешанные боевые искусства (мма)
Происшествия, Россия, Москва, Смешанные боевые искусства (ММА)
У бойца ММА Ахъядова был сообщник, заявила прокурор
Следствие устанавливает соучастника Ахъядова, обвиняемого в теракте в Москве
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Следствие устанавливает соучастника бойца смешанных единоборств ММА Ламберда Ахъядова, обвиняемого в теракте в Москве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-Западного окружного военного суда.
"Неустановленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство", - сказала гособвинитель в суде.
По ее словам, Ахъядов вступил в преступный сговор с этим человеком.
Ахъядов обвиняют в теракте (статья 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия к полицейскому (статьи 317 и 318 УК РФ).
По данным следствия, он собирался убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Однако у убитого им в центре Москвы сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) не было пистолета, поэтому его замысел сорвался, и его задержали полицейские. Обвиняемый, как считают следователи, состоял в террористической группировке ИГИЛ* (признана террористической организацией и запрещена в РФ).
Ламберд Ахъядов - боец полулегкой весовой категории (до 66 килограммов), начал карьеру в ММА в 2013 году. На его счету 14 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире Absolute Championship Akhmat.
*Запрещенная в России террористическая организация