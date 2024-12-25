https://ria.ru/20241225/abkhaziya-1991325954.html

Россия рассчитывает на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

Россия рассчитывает на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям - РИА Новости, 25.12.2024

Россия рассчитывает на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

Россия рассчитывает на выполнение Абхазией своей части обязательств в рамках договоренностей с Москвой, в том числе относительно гармонизации законодательства... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:42:00+03:00

2024-12-25T19:42:00+03:00

2024-12-25T19:42:00+03:00

абхазия

россия

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аслан бжания

максим решетников

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на выполнение Абхазией своей части обязательств в рамках договоренностей с Москвой, в том числе относительно гармонизации законодательства двух стран по вопросу инвестиций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очевидно, что союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств. Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с... документами (договоренностями между странами - ред.), в том числе в том, что касается гармонизации законодательства, создания необходимых условий для российских инвестиций и так далее", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она также выразила надежду на то, что на досрочных президентских выборах в стране будет избран лидер, который продолжит в тесной связке с Россией работу над развитием Абхазии и двусторонних отношений. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике. Тридцатого октября это соглашение было подписано в Москве вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Пятнадцатого ноября в парламенте Абхазии должна была состояться ратификация соглашения. Третьего декабря парламент Абхазии проголосовал против ратификации.

https://ria.ru/20241223/rossija-1990774154.html

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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абхазия, россия, москва, мария захарова, аслан бжания, максим решетников, в мире