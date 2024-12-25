https://ria.ru/20241225/abkhaziya-1991312809.html

Россия продолжит соцпоставки электричества в Абхазию до конца февраля

Россия продолжит соцпоставки электричества в Абхазию до конца февраля - РИА Новости, 25.12.2024

Россия продолжит соцпоставки электричества в Абхазию до конца февраля

Россия продолжит социальные поставки электричества в Абхазию до конца февраля 2025 года, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:26:00+03:00

2024-12-25T18:26:00+03:00

2024-12-25T21:48:00+03:00

абхазия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия продолжит социальные поставки электричества в Абхазию до конца февраля 2025 года, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова."Руководствуясь гуманитарными соображениями, Россия в ответ на официальное обращение исполняющего обязанности президента Абхазии приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию с 23 декабря до конца февраля 2025 года", — сказала она.Россия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии. В частности, в республику стали поставлять электричество по коммерческой стоимости. Эти решения стали следствием невыполнения Сухумом обязательств, взятых в рамках гармонизации законодательств двух стран. С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Планируется поставить 327 миллионов киловатт-часов.Сезонный дефицит электроэнергииЕжегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающую Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.Отказ от инвестиционного соглашенияТридцатого октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье и создало риски для экономики.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.

https://ria.ru/20241225/abkhaziya-1991310429.html

https://ria.ru/20241225/abkhaziya-1991325954.html

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абхазия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире