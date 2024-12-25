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Захарова рассказала о содействии Абхазии в сферах безопасности - РИА Новости, 25.12.2024
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18:16 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/abkhaziya-1991310429.html
Захарова рассказала о содействии Абхазии в сферах безопасности
Захарова рассказала о содействии Абхазии в сферах безопасности - РИА Новости, 25.12.2024
Захарова рассказала о содействии Абхазии в сферах безопасности
Россия продолжает оказывать Абхазии содействие в сферах безопасности и социально-экономического развития, Сухум - один из ближайших союзников Москвы, заявила... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:16:00+03:00
2024-12-25T18:16:00+03:00
в мире
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сухум
мария захарова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия продолжает оказывать Абхазии содействие в сферах безопасности и социально-экономического развития, Сухум - один из ближайших союзников Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Абхазия является одним из наших ближайших союзников в силу тесных исторических, политических, экономических, социально-культурных связей. Наша страна продолжает оказывать Сухуму содействие в сферах безопасности, социально-экономического развития, других важных областях на условиях, определенных многочисленными договорно-правовыми актами между нашими странами", - сказала она в ходе брифинга в среду. Политический кризис в Абхазии, приведший к отставке президента и премьер-министра, начался в ноябре после того, как парламент не смог ратифицировать соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция посчитала, что таким образом российские компании получат право на строительство апартаментов в республике. Протестующие захватили комплекс правительственных зданий в центре Сухума, в том числе администрацию главы государства. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент Аслан Бжания подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
https://ria.ru/20241223/rossija-1990774154.html
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в мире, россия, абхазия, сухум, мария захарова, аслан бжания
В мире, Россия, Абхазия, Сухум, Мария Захарова, Аслан Бжания
Захарова рассказала о содействии Абхазии в сферах безопасности

Захарова: Россия продолжает оказывать Абхазии содействие в сферах безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия продолжает оказывать Абхазии содействие в сферах безопасности и социально-экономического развития, Сухум - один из ближайших союзников Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Абхазия является одним из наших ближайших союзников в силу тесных исторических, политических, экономических, социально-культурных связей. Наша страна продолжает оказывать Сухуму содействие в сферах безопасности, социально-экономического развития, других важных областях на условиях, определенных многочисленными договорно-правовыми актами между нашими странами", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Политический кризис в Абхазии, приведший к отставке президента и премьер-министра, начался в ноябре после того, как парламент не смог ратифицировать соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция посчитала, что таким образом российские компании получат право на строительство апартаментов в республике. Протестующие захватили комплекс правительственных зданий в центре Сухума, в том числе администрацию главы государства. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент Аслан Бжания подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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В миреРоссияАбхазияСухумМария ЗахароваАслан Бжания
 
 
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