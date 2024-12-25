Захарова рассказала о содействии Абхазии в сферах безопасности
Захарова: Россия продолжает оказывать Абхазии содействие в сферах безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия продолжает оказывать Абхазии содействие в сферах безопасности и социально-экономического развития, Сухум - один из ближайших союзников Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Абхазия является одним из наших ближайших союзников в силу тесных исторических, политических, экономических, социально-культурных связей. Наша страна продолжает оказывать Сухуму содействие в сферах безопасности, социально-экономического развития, других важных областях на условиях, определенных многочисленными договорно-правовыми актами между нашими странами", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Политический кризис в Абхазии, приведший к отставке президента и премьер-министра, начался в ноябре после того, как парламент не смог ратифицировать соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция посчитала, что таким образом российские компании получат право на строительство апартаментов в республике. Протестующие захватили комплекс правительственных зданий в центре Сухума, в том числе администрацию главы государства. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент Аслан Бжания подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.