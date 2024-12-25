https://ria.ru/20241225/abkhaziya-1991310429.html

Захарова рассказала о содействии Абхазии в сферах безопасности

Захарова рассказала о содействии Абхазии в сферах безопасности - РИА Новости, 25.12.2024

Захарова рассказала о содействии Абхазии в сферах безопасности

Россия продолжает оказывать Абхазии содействие в сферах безопасности и социально-экономического развития, Сухум - один из ближайших союзников Москвы, заявила... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:16:00+03:00

2024-12-25T18:16:00+03:00

2024-12-25T18:16:00+03:00

в мире

россия

абхазия

сухум

мария захарова

аслан бжания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия продолжает оказывать Абхазии содействие в сферах безопасности и социально-экономического развития, Сухум - один из ближайших союзников Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Абхазия является одним из наших ближайших союзников в силу тесных исторических, политических, экономических, социально-культурных связей. Наша страна продолжает оказывать Сухуму содействие в сферах безопасности, социально-экономического развития, других важных областях на условиях, определенных многочисленными договорно-правовыми актами между нашими странами", - сказала она в ходе брифинга в среду. Политический кризис в Абхазии, приведший к отставке президента и премьер-министра, начался в ноябре после того, как парламент не смог ратифицировать соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция посчитала, что таким образом российские компании получат право на строительство апартаментов в республике. Протестующие захватили комплекс правительственных зданий в центре Сухума, в том числе администрацию главы государства. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент Аслан Бжания подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.

https://ria.ru/20241223/rossija-1990774154.html

россия

абхазия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, абхазия, сухум, мария захарова, аслан бжания