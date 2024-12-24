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"Оторван от реальности". В США задались вопросом, что движет Зеленским - РИА Новости, 24.12.2024
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17:35 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991057456.html
"Оторван от реальности". В США задались вопросом, что движет Зеленским
"Оторван от реальности". В США задались вопросом, что движет Зеленским - РИА Новости, 24.12.2024
"Оторван от реальности". В США задались вопросом, что движет Зеленским
Непонятно, чего именно добивается глава киевского режима Владимир Зеленский, отвергая все реалистичные предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине, РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:35:00+03:00
2024-12-24T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Непонятно, чего именно добивается глава киевского режима Владимир Зеленский, отвергая все реалистичные предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive."Непонятно, к чему клонит Зеленский, может быть, он просто оторван от реальности. &lt;…&gt; Что в голове у их командующего Сырского, что в голове у Зеленского, когда они продолжают выступать против всех поступающих предложений, — будь то Орбан, предлагающий рождественское прекращение огня или Трамп, говорящий о переговорах", — возмутился он.Как утверждает Дэвис, обе стороны могли бы извлечь выгоду из прекращения огня, но Киев — в большей степени, поскольку Россия движется вперед, а Украина отступает и не имеет достаточного количества войск, чтобы изменить ситуацию."Если у кого-то есть фантазия, что &lt;…&gt; Украина каким-то образом сможет победить, то все, что вы делаете, — это увеличиваете цену неудачи для украинской стороны. Просто выкиньте это из головы", — сказал он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными и рождественском прекращении огня на Украине, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам венгерского премьера, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20241224/provalilsya-1991040665.html
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в мире, украина, сша, россия, виктор орбан, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Оторван от реальности". В США задались вопросом, что движет Зеленским

Офицер Дэвис: Зеленский отвергает все реалистичные предложения по урегулированию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Непонятно, чего именно добивается глава киевского режима Владимир Зеленский, отвергая все реалистичные предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.
"Непонятно, к чему клонит Зеленский, может быть, он просто оторван от реальности. <…> Что в голове у их командующего Сырского, что в голове у Зеленского, когда они продолжают выступать против всех поступающих предложений, — будь то Орбан, предлагающий рождественское прекращение огня или Трамп, говорящий о переговорах", — возмутился он.
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Как утверждает Дэвис, обе стороны могли бы извлечь выгоду из прекращения огня, но Киев — в большей степени, поскольку Россия движется вперед, а Украина отступает и не имеет достаточного количества войск, чтобы изменить ситуацию.
"Если у кого-то есть фантазия, что <…> Украина каким-то образом сможет победить, то все, что вы делаете, — это увеличиваете цену неудачи для украинской стороны. Просто выкиньте это из головы", — сказал он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными и рождественском прекращении огня на Украине, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам венгерского премьера, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.
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