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СМИ: совершивший теракт на ярмарке в Магдебурге оставил завещание - РИА Новости, 24.12.2024
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05:55 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/zaveschanie-1990926841.html
СМИ: совершивший теракт на ярмарке в Магдебурге оставил завещание
СМИ: совершивший теракт на ярмарке в Магдебурге оставил завещание - РИА Новости, 24.12.2024
СМИ: совершивший теракт на ярмарке в Магдебурге оставил завещание
В машине гражданина Саудовской Аравии, который совершил наезд на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге, нашли завещание, сообщает немецкий журнал Der... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:55:00+03:00
2024-12-24T05:55:00+03:00
в мире
саудовская аравия
саксония-анхальт
германия
der spiegel
теракт в магдебурге
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В машине гражданина Саудовской Аравии, который совершил наезд на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге, нашли завещание, сообщает немецкий журнал Der Spiegel."Предполагаемый нападавший на рождественскую ярмарку в Магдебурге Талеб аль-Абдулмохсен, судя по всему, должен был погибнуть на месте преступления", — говорится в материале.Сообщается, что никаких политических заявлений в завещании не было. По данным издания, нападавший, скорее всего, собирался погибнуть на месте преступления.По данным издания, нападавший в мае 2024 года написал на своей странице в социальной сети X, что планирует умереть "в этом году"."Он также повторил предупреждение о том, что умрет в этом году, в личных сообщениях с другими пользователями X", — сообщается в материале.В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний уроженец Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
https://ria.ru/20241222/germanija-1990721047.html
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в мире, саудовская аравия, саксония-анхальт, германия, der spiegel, теракт в магдебурге
В мире, Саудовская Аравия, Саксония-Анхальт, Германия, Der Spiegel, Теракт в Магдебурге
СМИ: совершивший теракт на ярмарке в Магдебурге оставил завещание

Spiegel: в машине совершившего наезд на ярмарку в Магдебурге нашли завещание

© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В машине гражданина Саудовской Аравии, который совершил наезд на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге, нашли завещание, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
"Предполагаемый нападавший на рождественскую ярмарку в Магдебурге Талеб аль-Абдулмохсен, судя по всему, должен был погибнуть на месте преступления", — говорится в материале.
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Сообщается, что никаких политических заявлений в завещании не было. По данным издания, нападавший, скорее всего, собирался погибнуть на месте преступления.
По данным издания, нападавший в мае 2024 года написал на своей странице в социальной сети X, что планирует умереть "в этом году".
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"Он также повторил предупреждение о том, что умрет в этом году, в личных сообщениях с другими пользователями X", — сообщается в материале.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний уроженец Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
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