https://ria.ru/20241224/zaveschanie-1990926841.html

СМИ: совершивший теракт на ярмарке в Магдебурге оставил завещание

СМИ: совершивший теракт на ярмарке в Магдебурге оставил завещание - РИА Новости, 24.12.2024

СМИ: совершивший теракт на ярмарке в Магдебурге оставил завещание

В машине гражданина Саудовской Аравии, который совершил наезд на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге, нашли завещание, сообщает немецкий журнал Der... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T05:55:00+03:00

2024-12-24T05:55:00+03:00

2024-12-24T05:55:00+03:00

в мире

саудовская аравия

саксония-анхальт

германия

der spiegel

теракт в магдебурге

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В машине гражданина Саудовской Аравии, который совершил наезд на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге, нашли завещание, сообщает немецкий журнал Der Spiegel."Предполагаемый нападавший на рождественскую ярмарку в Магдебурге Талеб аль-Абдулмохсен, судя по всему, должен был погибнуть на месте преступления", — говорится в материале.Сообщается, что никаких политических заявлений в завещании не было. По данным издания, нападавший, скорее всего, собирался погибнуть на месте преступления.По данным издания, нападавший в мае 2024 года написал на своей странице в социальной сети X, что планирует умереть "в этом году"."Он также повторил предупреждение о том, что умрет в этом году, в личных сообщениях с другими пользователями X", — сообщается в материале.В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний уроженец Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.

https://ria.ru/20241222/germanija-1990721047.html

https://ria.ru/20241221/orban-1990644062.html

https://ria.ru/20241221/terakt-1990617586.html

саудовская аравия

саксония-анхальт

германия

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в мире, саудовская аравия, саксония-анхальт, германия, der spiegel, теракт в магдебурге