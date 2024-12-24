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"Послевкусие" праздника: лучшие концерты Зала Зарядье в январе

"Послевкусие" праздника: лучшие концерты Зала Зарядье в январе - РИА Новости, 24.12.2024

"Послевкусие" праздника: лучшие концерты Зала Зарядье в январе

Рождественская музыка, необычные концерты-спектакли, танго и классика. В январе на сцене Зала Зарядье запланированы самые разные выступления. Наиболее... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:51:00+03:00

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2024-12-24T11:51:00+03:00

культпоход

евгений князев

musica viva

мариинский театр

александр рудин

екатерина мечетина

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Рождественская музыка, необычные концерты-спектакли, танго и классика. В январе на сцене Зала Зарядье запланированы самые разные выступления. Наиболее интересные события – в нашем обзоре.Праздничные концертыДаже после окончания новогодних каникул весь январь еще ощущается дух праздника. Концерты Зала Зарядье поддержат это настроение. Рождественская оратория Баха прозвучит 11 января в исполнении камерного оркестра Musica Viva под руководством Александра Рудина, одного из главных российских интерпретаторов старинной музыки. Эта оратория – настоящая музыкальная фреска, которую Бах писал уже в зрелом возрасте. Она состоит из шести кантат, частично сочиненных ранее. Такое самоцитирование и новые оркестровки уже написанного были обычной практикой композиторов тех лет. Эти части во времена Баха исполнялись в разные дни, начиная с Рождества и до праздника Богоявления (в западной христианской традиции – 6 января)."Рождественская история" Чарльза Диккенса – одно из самых известных литературных произведений на тему этого праздника. Актер Евгений Князев и Государственный Кремлевский оркестр под руководством Константина Чудовского 18 января представят литературно-музыкальную композицию по мотивам повести-сказки. Прозвучат отрывки из произведений Чайковского и Мусоргского, а также западноевропейских композиторов – от Мендельсона и Берлиоза до Дебюсси и Сати. Прозвучит, конечно, и музыка Баха, в том числе, самый известный парафраз на его Прелюдию до-мажор из "Хорошо темперированного клавира" – "Аве Мария" Баха-Гуно. Действие будет сопровождаться песочной анимацией.Так сложилось, что органная музыка ассоциируется у нас с неким торжеством – возможно, само звучание этого инструмента настраивает на соответствующий лад. Недаром орган называют "королем инструментов". В Зале Зарядье установлен один из лучших современных органов, и концерты исполнителей на этом инструменте здесь – не редкость. 16 января выступит немецкий органист Кристиан фон Блон. Программа его концерта объединяет четыре столетия органной музыки – от произведений Баха, написанных в первой половине XVIII века до сочинения современного франко-ливанского композитора и органиста Наджи Хакима.Завершит рождественскую музыкальную тему концерт 28 января, на котором прозвучат "Двадцать взглядов на младенца Иисуса" француза Оливье Мессиана. Не только композитор, но еще и выдающийся теоретик, педагог, пианист, органист и импровизатор, Мессиан – фигура в музыке ХХ века стоящая особняком. Он обладал цветным слухом, записывал пение птиц, его сочинения пронизаны идеями христианства. Цикл "Двадцать взглядов на младенца Иисуса" он сочинил в 1944 году. Каждая часть являет своеобразную музыкальную медитацию на богословскую тему. Часть контрасты, у них есть отдельные названия, но их последовательность подчинена определенной драматургии, и все вместе они создают единое целое.Камерная музыкаПроизведения аргентинца Астора Пьяццоллы, его знаменитые танго, уже давно завоевали любовь слушателей по всему миру. Композитор и исполнитель на бандеоне (инструмент похож на гармонику) он смог превратить танго в современный жанр, наполнив его элементами джаза и классики. 6 января Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурики-Гершовичи исполнит избранные сочинения Пьяццоллы. Этот ансамбль музыкантов уникален – все его участники играют на струнных инструментах, созданных великими итальянскими мастерами XVII-XVIII веков: Амати, Страдивари, Гварнери и другими. Каждый такой инструмент обладает собственной историей и уникальным звучанием.Еще один необычный концерт камерной музыки представит 19 января оркестр "Виртуозы Москвы" – "Времена года. Переосмысление". Это программа, объединившая знаменитый одноименный цикл Вивальди, а также старинную музыку – произведения Баха, Перселла, Люлли и Доуленда. Кульминацией вечера станет исполнение "Времен года" современного автора Макса Рихтера, известного кинокомпозитора. Автор идеи концерта Сергей Безродный поясняет: это – философский спектакль, вдохновленный идеей переосмысления музыки давних времен.Оркестровая музыкаПрекрасный концерт, на котором будут исполнены редко звучащие произведения, пройдет в Зале Зарядье 21 января. Национальный филармонический оркестр под руководством дирижера Арсентия Ткаченко исполнит музыку Элгара и Глиэра. Элгара называют одним из крупнейших композиторов Нового английского возрождения. Это – период конца XIX века, подъема английской композиторской школы. Элгар работал много и во всех жанрах, кроме оперы. На концерте прозвучит его Концерт для виолончели с оркестром ми-минор, солировать будет Александр Рамм. Это произведение занимает особое место в творчестве композитора. Во время Первой мировой войны Элгар отказался от сочинительства и только после окончания событий вновь начал писать. В этот период он создал свои лучшие произведения, в том числе и виолончельный концерт.Второе отделение вечера будет посвящено симфонии Глиэра "Илья Муромец". Это произведение смело можно отнести к музыкальным редкостям. Как и многие художники Серебряного века, Глиэр обратился к теме богатырского эпоса и фольклора в музыке. Симфония состоит из четырех частей, и каждую композитор назвал, раскрыв ее название.В конце января в Зале Зарядье прозвучит эпохальное творение Верди – среди его многочисленных опер особое место занимает "Реквием", заупокойная католическая месса. Это сочинение композитор написал к годовщине смерти своего старшего современника Россини. Масштабное полотно часто сравнивают по масштабу силе эмоций со знаменитой фреской в Ватикане "Страшный суд" Микеланджело. С первых же исполнений и критика, и публика полюбили "Реквием" Верди. После миланской премьеры его в течение года исполнили во всех европейских столицах, в том числе и Санкт-Петербурге. По сей день это произведение не теряет своей популярности, и каждый раз слушатели находят в нем новые смыслы и краски. Музыку любят и кинематографисты – так, отрывок из этой партитуры можно услышать в одном из фильмов Кончаловского. В Зале Зарядье "Реквием" исполнят Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина, хор имени Свешникова и солисты Ксения Дудникова, Мария Баянкина, Иван Гынгазов и Алексей Тихомиров.Фортепианная музыкаВ январской афише Зала Зарядье стоит обратить внимание на выступления двух замечательных пианистов. Сольный концерт Дмитрия Шишкина состоится 23 января. Он – один из самых востребованных молодых российских пианистов. В числе его побед – медали на престижных конкурсах, в том числе Международном конкурсе имени Чайковского и Конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Музыкант выступает с концертами по всему миру и сотрудничает с различными зарубежными оркестрами. На своем сольном концерте он исполнит музыку разных эпох и стилей, от Баха и Листа до Чайковского и Прокофьева.Известная пианистка Екатерина Мечетина выступит 25 января. Свой первый сольный концерт она дала в возрасте 10 лет, вскоре, в 16 лет, стала самым юным победителем Международного фортепианного конкурса имени пианистов имени Бузони. Сегодня она ведет активную концертную деятельность, исполняя классику и премьеры современных композиторов. В Зале Зарядье она исполнит Концерт №20 для фортепиано с оркестром Моцарта. Вместе с ней в этот вечер на сцену выйдет Московский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Ярослава Забояркина. Прозвучит также увертюра к опере Моцарта "Директор театра" и Четвертая симфония Брамса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, евгений князев, musica viva, мариинский театр, александр рудин, екатерина мечетина