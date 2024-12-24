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В МИД ответили, почему немецких СМИ не будет на пресс-конференции Лаврова - РИА Новости, 24.12.2024
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15:59 24.12.2024 (обновлено: 17:02 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/zaharova-1991034532.html
В МИД ответили, почему немецких СМИ не будет на пресс-конференции Лаврова
В МИД ответили, почему немецких СМИ не будет на пресс-конференции Лаврова - РИА Новости, 24.12.2024
В МИД ответили, почему немецких СМИ не будет на пресс-конференции Лаврова
Приглашенные на виртуальную пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова немецкие журналисты не получили из Берлина разрешения, рассказала официальный... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:59:00+03:00
2024-12-24T17:02:00+03:00
россия
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Приглашенные на виртуальную пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова немецкие журналисты не получили из Берлина разрешения, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. "Потом (немецкие журналисты. — Прим. ред.) позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: "Скажите, а почему?" — ответ был потрясающий: потому что у них "рождественская повестка", — сказала Захарова.Как сообщила официальный представитель МИД, Лавров проведет в четверг пресс-конференцию с российскими и иностранными журналистами. По ее словам, общение министра с журналистами будет горячим, так как в ходе беседы намечены контуры итоговых аспектов международной ситуации.
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россия, мария захарова, сергей лавров, в мире
Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
В МИД ответили, почему немецких СМИ не будет на пресс-конференции Лаврова

Захарова: приглашенные на пресс-конференцию Лаврова немцы не получили разрешения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Приглашенные на виртуальную пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова немецкие журналисты не получили из Берлина разрешения, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В интервью каналу "Россия 24" она упомянула, что одно из немецких СМИ, получив приглашение на мероприятие с главой российского дипведомства, заявило о необходимости запросить разрешение Берлина и посоветоваться с редакцией.

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"Потом (немецкие журналисты. — Прим. ред.) позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: "Скажите, а почему?" — ответ был потрясающий: потому что у них "рождественская повестка", — сказала Захарова.
Как сообщила официальный представитель МИД, Лавров проведет в четверг пресс-конференцию с российскими и иностранными журналистами. По ее словам, общение министра с журналистами будет горячим, так как в ходе беседы намечены контуры итоговых аспектов международной ситуации.
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