https://ria.ru/20241224/zaharova-1991034532.html
В МИД ответили, почему немецких СМИ не будет на пресс-конференции Лаврова
В МИД ответили, почему немецких СМИ не будет на пресс-конференции Лаврова - РИА Новости, 24.12.2024
В МИД ответили, почему немецких СМИ не будет на пресс-конференции Лаврова
Приглашенные на виртуальную пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова немецкие журналисты не получили из Берлина разрешения, рассказала официальный... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:59:00+03:00
2024-12-24T15:59:00+03:00
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россия
мария захарова
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Приглашенные на виртуальную пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова немецкие журналисты не получили из Берлина разрешения, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. "Потом (немецкие журналисты. — Прим. ред.) позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: "Скажите, а почему?" — ответ был потрясающий: потому что у них "рождественская повестка", — сказала Захарова.Как сообщила официальный представитель МИД, Лавров проведет в четверг пресс-конференцию с российскими и иностранными журналистами. По ее словам, общение министра с журналистами будет горячим, так как в ходе беседы намечены контуры итоговых аспектов международной ситуации.
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россия, мария захарова, сергей лавров, в мире
Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
В МИД ответили, почему немецких СМИ не будет на пресс-конференции Лаврова
Захарова: приглашенные на пресс-конференцию Лаврова немцы не получили разрешения