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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 24.12.2024
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12:20 24.12.2024 (обновлено: 12:31 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/yug-1990977352.html
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 24.12.2024
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:20:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" отразила контратаку и улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20.
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