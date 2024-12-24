https://ria.ru/20241224/yug-1990977352.html

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 24.12.2024

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:20:00+03:00

2024-12-24T12:20:00+03:00

2024-12-24T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины