https://ria.ru/20241224/vzryvy-1990931581.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.12.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T08:07:00+03:00
2024-12-24T08:07:00+03:00
2024-12-24T08:07:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов" - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги