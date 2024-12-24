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В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки - РИА Новости, 24.12.2024
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09:44 24.12.2024 (обновлено: 09:52 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/vzryv-1990939889.html
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки - РИА Новости, 24.12.2024
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки
Взрыв прогремел во вторник на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир, есть жертвы и раненые, сообщил губернатор провинции Исмаил... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:44:00+03:00
2024-12-24T09:52:00+03:00
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СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир, есть жертвы и раненые, сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу, слова которого цитирует Anadolu."В районе Кареси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть жертвы и раненые", - заявил губернатор .
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть погибшие

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир, есть жертвы и раненые, сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу, слова которого цитирует Anadolu.
"В районе Кареси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть жертвы и раненые", - заявил губернатор .
Место взрыва в арендованном цехе на территории ОАО Абаканский опытно-механический завод - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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06:41
 
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