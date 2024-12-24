https://ria.ru/20241224/vzryv-1990939889.html

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки - РИА Новости, 24.12.2024

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

Взрыв прогремел во вторник на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир, есть жертвы и раненые, сообщил губернатор провинции Исмаил... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T09:44:00+03:00

2024-12-24T09:44:00+03:00

2024-12-24T09:52:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир, есть жертвы и раненые, сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу, слова которого цитирует Anadolu."В районе Кареси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть жертвы и раненые", - заявил губернатор .

https://ria.ru/20241224/abakan-1990928631.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция