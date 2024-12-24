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В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки - РИА Новости, 24.12.2024
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки
Взрыв прогремел во вторник на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир, есть жертвы и раненые, сообщил губернатор провинции Исмаил... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:44:00+03:00
2024-12-24T09:44:00+03:00
2024-12-24T09:52:00+03:00
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СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир, есть жертвы и раненые, сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу, слова которого цитирует Anadolu."В районе Кареси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть жертвы и раненые", - заявил губернатор .
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть погибшие