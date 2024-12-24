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Вучич передал Путину пожелания мира и благополучия России - РИА Новости, 24.12.2024
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17:56 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/vuchich-1991064650.html
Вучич передал Путину пожелания мира и благополучия России
Вучич передал Путину пожелания мира и благополучия России - РИА Новости, 24.12.2024
Вучич передал Путину пожелания мира и благополучия России
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко передал российскому лидеру Владимиру Путину... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:56:00+03:00
2024-12-24T17:56:00+03:00
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сербия
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БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко передал российскому лидеру Владимиру Путину пожелания благополучия россиянам и долгожданного мира для всех. "Хороший разговор с послом Боцан-Харченко, в ходе которого обсудили важные темы двусторонних отношений и сотрудничества между Сербией и РФ, обменялись мнениями о развитии ситуации в свете новых возможных вызовов в предстоящем году", - написал Вучич во вторник в Instagram*.Вучич сообщил, что посол России передал ему поздравления с Новым годом и православным Рождеством от Владимира Путина, на что он ответил пожеланиями гражданам России. "Я в ответ передал пожелания благополучия и процветания гражданам Российской Федерации, а также пожелал в наступающем году окончания всех конфликтов, мира для всех и долголетия", - добавил Вучич.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, владимир путин
Россия, Сербия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Владимир Путин
Вучич передал Путину пожелания мира и благополучия России

Посол передал Путину от Вучича пожелания благополучия РФ и долгожданного мира

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко передал российскому лидеру Владимиру Путину пожелания благополучия россиянам и долгожданного мира для всех.
«
"Хороший разговор с послом Боцан-Харченко, в ходе которого обсудили важные темы двусторонних отношений и сотрудничества между Сербией и РФ, обменялись мнениями о развитии ситуации в свете новых возможных вызовов в предстоящем году", - написал Вучич во вторник в Instagram*.
Вучич сообщил, что посол России передал ему поздравления с Новым годом и православным Рождеством от Владимира Путина, на что он ответил пожеланиями гражданам России.
"Я в ответ передал пожелания благополучия и процветания гражданам Российской Федерации, а также пожелал в наступающем году окончания всех конфликтов, мира для всех и долголетия", - добавил Вучич.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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РоссияСербияАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоВладимир Путин
 
 
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