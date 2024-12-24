https://ria.ru/20241224/vuchich-1991064650.html

Вучич передал Путину пожелания мира и благополучия России

Вучич передал Путину пожелания мира и благополучия России - РИА Новости, 24.12.2024

Вучич передал Путину пожелания мира и благополучия России

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко передал российскому лидеру Владимиру Путину... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:56:00+03:00

2024-12-24T17:56:00+03:00

2024-12-24T17:56:00+03:00

россия

сербия

александр вучич

александр боцан-харченко

владимир путин

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БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко передал российскому лидеру Владимиру Путину пожелания благополучия россиянам и долгожданного мира для всех. "Хороший разговор с послом Боцан-Харченко, в ходе которого обсудили важные темы двусторонних отношений и сотрудничества между Сербией и РФ, обменялись мнениями о развитии ситуации в свете новых возможных вызовов в предстоящем году", - написал Вучич во вторник в Instagram*.Вучич сообщил, что посол России передал ему поздравления с Новым годом и православным Рождеством от Владимира Путина, на что он ответил пожеланиями гражданам России. "Я в ответ передал пожелания благополучия и процветания гражданам Российской Федерации, а также пожелал в наступающем году окончания всех конфликтов, мира для всех и долголетия", - добавил Вучич.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Наталья Макарова

россия, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, владимир путин