Рейтинг@Mail.ru
Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования с генштабом - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/vsu-1991099308.html
Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования с генштабом
Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования с генштабом - РИА Новости, 24.12.2024
Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования с генштабом
Кабмин Украины разрешил командирам воинских частей ВСУ закупать беспилотные системы и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:07:00+03:00
2024-12-24T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
украина
киев
рустем умеров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кабмин Украины разрешил командирам воинских частей ВСУ закупать беспилотные системы и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без согласования с генштабом, сообщил министр бороны страны Рустем Умеров. Ранее Владимир Зеленский в ходе ответов на вопросы читателей газеты Parisien пожаловался на то, что оказание Киеву поддержки проходит медленно, а поставляемое оружие может быть старым и в непригодном состоянии и попросил у западных партнеров лицензии на производство оружия. По словам Умерова, правительство утвердило постановление, упрощающее процедуру закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства. "Командиры воинских частей могут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без лишних бюрократических согласований с генштабом и другими органами военного управления", - написал Умеров в своем Telegram-канале. По его словам, для оперативности поставки техники воинские части теперь также смогут присоединяться к соглашениям, заключенным закупочными агентствами минобороны и госспецсвязи.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, киев, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Киев, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования с генштабом

Кабмин Украины разрешил командирам в ВСУ самим покупать беспилотники и РЭБ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кабмин Украины разрешил командирам воинских частей ВСУ закупать беспилотные системы и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без согласования с генштабом, сообщил министр бороны страны Рустем Умеров.
Ранее Владимир Зеленский в ходе ответов на вопросы читателей газеты Parisien пожаловался на то, что оказание Киеву поддержки проходит медленно, а поставляемое оружие может быть старым и в непригодном состоянии и попросил у западных партнеров лицензии на производство оружия.
По словам Умерова, правительство утвердило постановление, упрощающее процедуру закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства.
"Командиры воинских частей могут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без лишних бюрократических согласований с генштабом и другими органами военного управления", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
По его словам, для оперативности поставки техники воинские части теперь также смогут присоединяться к соглашениям, заключенным закупочными агентствами минобороны и госспецсвязи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
20 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаКиевРустем УмеровВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала