https://ria.ru/20241224/vsu-1991099308.html
Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования с генштабом
Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования с генштабом - РИА Новости, 24.12.2024
Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования с генштабом
Кабмин Украины разрешил командирам воинских частей ВСУ закупать беспилотные системы и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:07:00+03:00
2024-12-24T20:07:00+03:00
2024-12-24T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кабмин Украины разрешил командирам воинских частей ВСУ закупать беспилотные системы и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без согласования с генштабом, сообщил министр бороны страны Рустем Умеров. Ранее Владимир Зеленский в ходе ответов на вопросы читателей газеты Parisien пожаловался на то, что оказание Киеву поддержки проходит медленно, а поставляемое оружие может быть старым и в непригодном состоянии и попросил у западных партнеров лицензии на производство оружия. По словам Умерова, правительство утвердило постановление, упрощающее процедуру закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства. "Командиры воинских частей могут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без лишних бюрократических согласований с генштабом и другими органами военного управления", - написал Умеров в своем Telegram-канале. По его словам, для оперативности поставки техники воинские части теперь также смогут присоединяться к соглашениям, заключенным закупочными агентствами минобороны и госспецсвязи.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, украина, киев, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Киев, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования с генштабом
Кабмин Украины разрешил командирам в ВСУ самим покупать беспилотники и РЭБ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кабмин Украины разрешил командирам воинских частей ВСУ закупать беспилотные системы и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без согласования с генштабом, сообщил министр бороны страны Рустем Умеров.
Ранее Владимир Зеленский в ходе ответов на вопросы читателей газеты Parisien пожаловался на то, что оказание Киеву поддержки проходит медленно, а поставляемое оружие может быть старым и в непригодном состоянии и попросил у западных партнеров лицензии на производство оружия.
По словам Умерова, правительство утвердило постановление, упрощающее процедуру закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства.
"Командиры воинских частей могут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без лишних бюрократических согласований с генштабом и другими органами военного управления", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
По его словам, для оперативности поставки техники воинские части теперь также смогут присоединяться к соглашениям, заключенным закупочными агентствами минобороны и госспецсвязи.