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ВСУ усилили удары по мирному населению Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/vsu-1990933027.html
ВСУ усилили удары по мирному населению Кременной, заявил Марочко
ВСУ усилили удары по мирному населению Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 24.12.2024
ВСУ усилили удары по мирному населению Кременной, заявил Марочко
ВСУ увеличили число ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям города Кременная Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T08:21:00+03:00
2024-12-24T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили число ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям города Кременная Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После активизации наших войск юго-западнее населенного пункта Кременная ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нарастили удары в три-четыре раза по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Украинские террористы бьют по всему городу, в том числе и центру, где большое скопление мирных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что характер ударов указывает на целенаправленное уничтожение критически важной для мирной жизни города инфраструктуры и попытки затруднить функционирование местного муниципалитета. А количество применяемых для нанесения ударов БПЛА указывает на то, что это не случайные атаки, так как оператор дрона видит свою цель, а в сбрасываемых самодельных взрывных устройствах используются различные поражающие элементы для нанесения максимального урона гражданам. В понедельник администрация Кременной сообщила, что украинские войска дважды атаковали центр города с помощью БПЛА. ЛНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20241224/bespilotniki-1990925229.html
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россия, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Кременная, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ усилили удары по мирному населению Кременной, заявил Марочко

Марочко: ВСУ усилили удары по инфраструктуре и мирным жителям Кременной

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили число ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям города Кременная Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После активизации наших войск юго-западнее населенного пункта Кременная ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нарастили удары в три-четыре раза по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Украинские террористы бьют по всему городу, в том числе и центру, где большое скопление мирных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт уточнил, что характер ударов указывает на целенаправленное уничтожение критически важной для мирной жизни города инфраструктуры и попытки затруднить функционирование местного муниципалитета. А количество применяемых для нанесения ударов БПЛА указывает на то, что это не случайные атаки, так как оператор дрона видит свою цель, а в сбрасываемых самодельных взрывных устройствах используются различные поражающие элементы для нанесения максимального урона гражданам.
В понедельник администрация Кременной сообщила, что украинские войска дважды атаковали центр города с помощью БПЛА.
ЛНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаКременнаяАндрей МарочкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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