https://ria.ru/20241224/vsu-1990933027.html

ВСУ усилили удары по мирному населению Кременной, заявил Марочко

ВСУ усилили удары по мирному населению Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 24.12.2024

ВСУ усилили удары по мирному населению Кременной, заявил Марочко

ВСУ увеличили число ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям города Кременная Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T08:21:00+03:00

2024-12-24T08:21:00+03:00

2024-12-24T08:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

кременная

андрей марочко

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg

ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили число ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям города Кременная Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После активизации наших войск юго-западнее населенного пункта Кременная ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нарастили удары в три-четыре раза по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Украинские террористы бьют по всему городу, в том числе и центру, где большое скопление мирных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что характер ударов указывает на целенаправленное уничтожение критически важной для мирной жизни города инфраструктуры и попытки затруднить функционирование местного муниципалитета. А количество применяемых для нанесения ударов БПЛА указывает на то, что это не случайные атаки, так как оператор дрона видит свою цель, а в сбрасываемых самодельных взрывных устройствах используются различные поражающие элементы для нанесения максимального урона гражданам. В понедельник администрация Кременной сообщила, что украинские войска дважды атаковали центр города с помощью БПЛА. ЛНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

https://ria.ru/20241224/bespilotniki-1990925229.html

https://ria.ru/20241224/plen-1990926993.html

россия

луганская народная республика

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность