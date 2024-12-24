https://ria.ru/20241224/vologodchina-1990986044.html
Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования
Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования - РИА Новости, 24.12.2024
Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования
В 2024 году муниципалитеты Вологодской области приобрели десять автобусов для перевозки спортсменов на соревнования, сообщил губернатор региона Георгий... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:21:00+03:00
2024-12-24T13:21:00+03:00
2024-12-24T13:21:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В 2024 году муниципалитеты Вологодской области приобрели десять автобусов для перевозки спортсменов на соревнования, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Закупка транспортных средств осуществлялась в рамках программы губернатора "Стратегия 2.0" (проект "Массовый спорт"). "Транспорт появился в Шекснинском районе, Великоустюгском, Вологодском, Кадуйском, Кирилловском, Нюксенском, Сокольском, Сямженском, Тарногском и Тотемском округах. В 2025-2026 годах будут закуплены еще 15 комфортабельных микроавтобусов", – сказал Филимонов, его слова приводятся на сайте правительства Вологодской области. Отмечается, что на проект "Массовый спорт" в 2024 году было направлено 57,4 миллиона рублей из областного бюджета. Субсидию предоставили 26 муниципальным образованиям региона, финансовую поддержку оказали 32 физкультурно-спортивным организациям. За это время материально-техническая база спортивных учреждений Вологодской области пополнилась 3,09 тысячи единицами спортивного оборудования и инвентаря, а также 45 единицами специализированной техники. В пресс-службе уточнили, что в результате условия для занятий спортом улучшены для свыше 10 тысяч вологжан всех возрастов. Работа по популяризации здорового образа жизни в рамках проекта продолжится и в следующем году.
https://ria.ru/20241224/podarki-1990959875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов
Вологодская область, Георгий Филимонов
Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования
В Вологодской области закупили 10 автобусов для спортсменов в 2024 году
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В 2024 году муниципалитеты Вологодской области приобрели десять автобусов для перевозки спортсменов на соревнования, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Закупка транспортных средств осуществлялась в рамках программы губернатора "Стратегия 2.0" (проект "Массовый спорт").
"Транспорт появился в Шекснинском районе, Великоустюгском, Вологодском, Кадуйском, Кирилловском, Нюксенском, Сокольском, Сямженском, Тарногском и Тотемском округах. В 2025-2026 годах будут закуплены еще 15 комфортабельных микроавтобусов", – сказал Филимонов
, его слова приводятся на сайте правительства Вологодской области
.
Отмечается, что на проект "Массовый спорт" в 2024 году было направлено 57,4 миллиона рублей из областного бюджета. Субсидию предоставили 26 муниципальным образованиям региона, финансовую поддержку оказали 32 физкультурно-спортивным организациям.
За это время материально-техническая база спортивных учреждений Вологодской области пополнилась 3,09 тысячи единицами спортивного оборудования и инвентаря, а также 45 единицами специализированной техники.
В пресс-службе уточнили, что в результате условия для занятий спортом улучшены для свыше 10 тысяч вологжан всех возрастов. Работа по популяризации здорового образа жизни в рамках проекта продолжится и в следующем году.