Рейтинг@Mail.ru
Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
13:21 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/vologodchina-1990986044.html
Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования
Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования - РИА Новости, 24.12.2024
Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования
В 2024 году муниципалитеты Вологодской области приобрели десять автобусов для перевозки спортсменов на соревнования, сообщил губернатор региона Георгий... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:21:00+03:00
2024-12-24T13:21:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906598667_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_2e06d4cc52f81e8e989a048112b0dce8.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В 2024 году муниципалитеты Вологодской области приобрели десять автобусов для перевозки спортсменов на соревнования, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Закупка транспортных средств осуществлялась в рамках программы губернатора "Стратегия 2.0" (проект "Массовый спорт"). "Транспорт появился в Шекснинском районе, Великоустюгском, Вологодском, Кадуйском, Кирилловском, Нюксенском, Сокольском, Сямженском, Тарногском и Тотемском округах. В 2025-2026 годах будут закуплены еще 15 комфортабельных микроавтобусов", – сказал Филимонов, его слова приводятся на сайте правительства Вологодской области. Отмечается, что на проект "Массовый спорт" в 2024 году было направлено 57,4 миллиона рублей из областного бюджета. Субсидию предоставили 26 муниципальным образованиям региона, финансовую поддержку оказали 32 физкультурно-спортивным организациям. За это время материально-техническая база спортивных учреждений Вологодской области пополнилась 3,09 тысячи единицами спортивного оборудования и инвентаря, а также 45 единицами специализированной техники. В пресс-службе уточнили, что в результате условия для занятий спортом улучшены для свыше 10 тысяч вологжан всех возрастов. Работа по популяризации здорового образа жизни в рамках проекта продолжится и в следующем году.
https://ria.ru/20241224/podarki-1990959875.html
https://ria.ru/20241223/demografiya-1990838489.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906598667_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7344edb1ccb2e51f2e1f66a21d38e6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
георгий филимонов
Вологодская область, Георгий Филимонов
Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования

В Вологодской области закупили 10 автобусов для спортсменов в 2024 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В 2024 году муниципалитеты Вологодской области приобрели десять автобусов для перевозки спортсменов на соревнования, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Закупка транспортных средств осуществлялась в рамках программы губернатора "Стратегия 2.0" (проект "Массовый спорт").
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам
Вчера, 11:13
"Транспорт появился в Шекснинском районе, Великоустюгском, Вологодском, Кадуйском, Кирилловском, Нюксенском, Сокольском, Сямженском, Тарногском и Тотемском округах. В 2025-2026 годах будут закуплены еще 15 комфортабельных микроавтобусов", – сказал Филимонов, его слова приводятся на сайте правительства Вологодской области.
Отмечается, что на проект "Массовый спорт" в 2024 году было направлено 57,4 миллиона рублей из областного бюджета. Субсидию предоставили 26 муниципальным образованиям региона, финансовую поддержку оказали 32 физкультурно-спортивным организациям.
За это время материально-техническая база спортивных учреждений Вологодской области пополнилась 3,09 тысячи единицами спортивного оборудования и инвентаря, а также 45 единицами специализированной техники.
В пресс-службе уточнили, что в результате условия для занятий спортом улучшены для свыше 10 тысяч вологжан всех возрастов. Работа по популяризации здорового образа жизни в рамках проекта продолжится и в следующем году.
Работа над технологическим проектом - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Более тысячи вологжан обучились по нацпроекту "Демография"
23 декабря, 15:10
 
Вологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала