https://ria.ru/20241224/vologodchina-1990986044.html

Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования

Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования - РИА Новости, 24.12.2024

Вологодчина закупила 10 автобусов для перевозки спортсменов на соревнования

В 2024 году муниципалитеты Вологодской области приобрели десять автобусов для перевозки спортсменов на соревнования, сообщил губернатор региона Георгий... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:21:00+03:00

2024-12-24T13:21:00+03:00

2024-12-24T13:21:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В 2024 году муниципалитеты Вологодской области приобрели десять автобусов для перевозки спортсменов на соревнования, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Закупка транспортных средств осуществлялась в рамках программы губернатора "Стратегия 2.0" (проект "Массовый спорт"). "Транспорт появился в Шекснинском районе, Великоустюгском, Вологодском, Кадуйском, Кирилловском, Нюксенском, Сокольском, Сямженском, Тарногском и Тотемском округах. В 2025-2026 годах будут закуплены еще 15 комфортабельных микроавтобусов", – сказал Филимонов, его слова приводятся на сайте правительства Вологодской области. Отмечается, что на проект "Массовый спорт" в 2024 году было направлено 57,4 миллиона рублей из областного бюджета. Субсидию предоставили 26 муниципальным образованиям региона, финансовую поддержку оказали 32 физкультурно-спортивным организациям. За это время материально-техническая база спортивных учреждений Вологодской области пополнилась 3,09 тысячи единицами спортивного оборудования и инвентаря, а также 45 единицами специализированной техники. В пресс-службе уточнили, что в результате условия для занятий спортом улучшены для свыше 10 тысяч вологжан всех возрастов. Работа по популяризации здорового образа жизни в рамках проекта продолжится и в следующем году.

https://ria.ru/20241224/podarki-1990959875.html

https://ria.ru/20241223/demografiya-1990838489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов