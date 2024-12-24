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Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 24.12.2024
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие РФ группировки войск "Запад" с использованием барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили боевую технику и сорвали ротацию подразделений ВСУ на РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:12:00+03:00
2024-12-24T05:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Военнослужащие РФ группировки войск "Запад" с использованием барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили боевую технику и сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в МО РФ. "Операторы дронов-разведчиков группировки войск "Запад" на одном из направлений в зоне проведения СВО вели дежурство в воздухе и выявили передвижение автомобильного транспорта и бронетехники ВСУ к переднему краю для проведения ротации подразделений", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что координаты точки выгрузки противника были оперативно переданы на пункт управления. После чего расчет барражирующих боеприпасов "Ланцет" быстро поднял их в воздух и довел их целей. "Операторы БПЛА ZALA подтвердили поражение целей и зафиксировали детонацию боекомплекта", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20241115/tank-1983869246.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
ВС России с помощью "Ланцета" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта