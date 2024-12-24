https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990928798.html

Подозреваемая в поджоге банка в Приморье действовала по указанию мошенников

Подозреваемая в поджоге банка в Приморье действовала по указанию мошенников - РИА Новости, 24.12.2024

Подозреваемая в поджоге банка в Приморье действовала по указанию мошенников

Женщина, которая подозревается в поджоге фейерверка в отделении банка во Владивостоке, действовала по указке телефонных мошенников, которые до этого выманили у... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T06:45:00+03:00

2024-12-24T06:45:00+03:00

2024-12-24T06:45:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Женщина, которая подозревается в поджоге фейерверка в отделении банка во Владивостоке, действовала по указке телефонных мошенников, которые до этого выманили у нее более 2,5 миллиона рублей, сообщает полиция Приморья. Во вторник УМВД России по Приморскому краю сообщило о задержании 50-летней женщины по подозрению в поджоге фейерверка в помещение банка, расположенного в районе улицы Алеутской во Владивостоке вечером в понедельник. "Злоумышленница доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания, пояснив, что попалась на уловки мошенников, представившихся специалистами Росфинмониторинга, и действовала по их инструкции. Мошенники уговорили женщину принять участие в "спецоперации" по задержанию нечистых на руку работников финансового учреждения, сообщив, что именно из-за них она лишилась денежных средств. Причиненный ей ущерб превысил 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении краевой полиции. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенное, путем поджога".

https://ria.ru/20241222/sberbank-1990684712.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), новый год