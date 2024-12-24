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Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке - РИА Новости, 24.12.2024
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04:12 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990922614.html
Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке
Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке - РИА Новости, 24.12.2024
Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке
Пожарные спасли 13 человек при возгорании в номере гостиницы во Владивостоке, пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T04:12:00+03:00
2024-12-24T04:12:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Пожарные спасли 13 человек при возгорании в номере гостиницы во Владивостоке, пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. По данным главка МЧС, возгорание произошло утром во вторник в одном из гостевых номеров на втором этаже гостиницы на улице Пихтовая во Владивостоке. "Пожарные МЧС России при помощи спасательных устройств вывели 13 человек из задымленных помещений. Ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал один человек, погибших нет", - говорится в сообщении. По факту пожара проводится проверка.
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владивосток
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происшествия, коммерческая недвижимость, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке

Во Владивостоке при пожаре в гостинице спасли 13 человек, один человек пострадал

© РИА Новости / Илья ГорбуновПожарная машина во Владивостоке
Пожарная машина во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Илья Горбунов
Пожарная машина во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Пожарные спасли 13 человек при возгорании в номере гостиницы во Владивостоке, пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По данным главка МЧС, возгорание произошло утром во вторник в одном из гостевых номеров на втором этаже гостиницы на улице Пихтовая во Владивостоке.
"Пожарные МЧС России при помощи спасательных устройств вывели 13 человек из задымленных помещений. Ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал один человек, погибших нет", - говорится в сообщении.
По факту пожара проводится проверка.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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