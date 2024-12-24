https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990922614.html

Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке

Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке - РИА Новости, 24.12.2024

Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке

Пожарные спасли 13 человек при возгорании в номере гостиницы во Владивостоке, пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T04:12:00+03:00

2024-12-24T04:12:00+03:00

2024-12-24T04:12:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

владивосток

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Пожарные спасли 13 человек при возгорании в номере гостиницы во Владивостоке, пострадал один человек, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. По данным главка МЧС, возгорание произошло утром во вторник в одном из гостевых номеров на втором этаже гостиницы на улице Пихтовая во Владивостоке. "Пожарные МЧС России при помощи спасательных устройств вывели 13 человек из задымленных помещений. Ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал один человек, погибших нет", - говорится в сообщении. По факту пожара проводится проверка.

https://ria.ru/20241223/pozhar-1990773455.html

владивосток

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происшествия, коммерческая недвижимость, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)