https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990919304.html

Во Владивостоке задержали женщину, поджегшую банк

Во Владивостоке задержали женщину, поджегшую банк - РИА Новости, 24.12.2024

Во Владивостоке задержали женщину, поджегшую банк

Полицейские задержали во Владивостоке женщину, которая подозревается в повреждении имущества банка с помощью фейерверка, сообщает УМВД России по Приморскому... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T02:32:00+03:00

2024-12-24T02:32:00+03:00

2024-12-24T02:32:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Полицейские задержали во Владивостоке женщину, которая подозревается в повреждении имущества банка с помощью фейерверка, сообщает УМВД России по Приморскому краю. "Двадцать третьего декабря в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что неизвестная женщина зашла в помещение банка, расположенного в районе улицы Алеутской, подожгла салют во входной группе отделения, после чего скрылась. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали 50-летнюю жительницу Владивостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20241223/peterburg-1990864991.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)