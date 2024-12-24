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Руденя поставил задачи по обеспечению гарантированной медпомощи жителям - РИА Новости, 24.12.2024
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Тверская область
 
16:19 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/verkhnevolzhe-1991039656.html
Руденя поставил задачи по обеспечению гарантированной медпомощи жителям
Руденя поставил задачи по обеспечению гарантированной медпомощи жителям - РИА Новости, 24.12.2024
Руденя поставил задачи по обеспечению гарантированной медпомощи жителям
На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:19:00+03:00
2024-12-24T16:19:00+03:00
тверская область
тверь
ржев
кимры
игорь руденя
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Наши ключевые задачи – дальнейшее развитие диспансеризации и профилактических осмотров жителей, системы медицинской помощи семьям с детьми, содействие росту рождаемости и увеличению численности коренного населения. Это также вопросы продолжительности и качества жизни, сохранения здоровья наших граждан", – цитирует пресс-служба Руденю. В Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в регионе на 2025-2027 годы первоочередное внимание уделено развитию диспансеризации. С начала текущего года в Тверской области профосмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную и репродуктивную, прошли более 777 тысяч взрослых и детей. На заседании поставлены задачи, касающиеся обеспечения доступности как базовой, так и специализированной медицинской помощи для всех граждан на территории Верхневолжья вне зависимости от места жительства. На это нацелена, в том числе работа передвижных медицинских комплексов и передвижных ФАПов, которые в 2024 году по сравнению с 2023 годом более чем в два раза увеличили количество выездов: в этом году – почти 2000, осмотры прошли свыше 57 тысяч человек. В муниципалитеты направлено 20 новых автомобилей скорой медицинской помощи, выросла укомплектованность бригад СМП медиками. Обеспечено укрепление материально-технической базы и оснащение больниц области. Так, ремонтные работы проведены в городской больнице №6 Твери, в учреждения области поставлено более 130 единиц оборудования для борьбы с онко- и сердечно-сосудистыми заболеваниями, еще 130 – для проведения реабилитации пациентов. Повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях позволила работа шести центров амбулаторной онкологической помощи, действующих в Твери, Ржеве, Кимрах, Вышнем Волочке, Бежецке и Нелидове: с начала года здесь приняли свыше 57 тысяч пациентов. Для борьбы с сердечно-сосудистыми патологиями планируется увеличивать количество операций по стентированию. Кроме того, в программе предусмотрено увеличение нормативов по проведению КТ и МРТ диагностики. Руденя поручил Минздраву региона проработать вопрос о внедрении в регионе отсутствующих на сегодня современных исследований, например, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Также среди основных направлений территориальной программы – лекарственное обеспечение жителей, пренатальные и неонатальные исследования, санаторно-курортное лечение детей, обеспечение питанием беременных женщин и малышей в возрасте от одного до трех лет, помощь пациентам с сахарным диабетом и другие.
https://ria.ru/20241220/zhelaniya-1990458888.html
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тверь, ржев, кимры, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Ржев, Кимры, Игорь Руденя
Руденя поставил задачи по обеспечению гарантированной медпомощи жителям

В Верхневолжье поставили задачи по обеспечению гарантированной медпомощи жителям

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по обеспечению гарантированной медпомощи жителям
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по обеспечению гарантированной медпомощи жителям - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по обеспечению гарантированной медпомощи жителям
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Наши ключевые задачи – дальнейшее развитие диспансеризации и профилактических осмотров жителей, системы медицинской помощи семьям с детьми, содействие росту рождаемости и увеличению численности коренного населения. Это также вопросы продолжительности и качества жизни, сохранения здоровья наших граждан", – цитирует пресс-служба Руденю.
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Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний"
20 декабря, 16:45
В Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в регионе на 2025-2027 годы первоочередное внимание уделено развитию диспансеризации. С начала текущего года в Тверской области профосмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную и репродуктивную, прошли более 777 тысяч взрослых и детей.
На заседании поставлены задачи, касающиеся обеспечения доступности как базовой, так и специализированной медицинской помощи для всех граждан на территории Верхневолжья вне зависимости от места жительства.
На это нацелена, в том числе работа передвижных медицинских комплексов и передвижных ФАПов, которые в 2024 году по сравнению с 2023 годом более чем в два раза увеличили количество выездов: в этом году – почти 2000, осмотры прошли свыше 57 тысяч человек.
В муниципалитеты направлено 20 новых автомобилей скорой медицинской помощи, выросла укомплектованность бригад СМП медиками. Обеспечено укрепление материально-технической базы и оснащение больниц области. Так, ремонтные работы проведены в городской больнице №6 Твери, в учреждения области поставлено более 130 единиц оборудования для борьбы с онко- и сердечно-сосудистыми заболеваниями, еще 130 – для проведения реабилитации пациентов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил приоритеты работы с подрастающим поколением Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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18 декабря, 16:11
Повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях позволила работа шести центров амбулаторной онкологической помощи, действующих в Твери, Ржеве, Кимрах, Вышнем Волочке, Бежецке и Нелидове: с начала года здесь приняли свыше 57 тысяч пациентов. Для борьбы с сердечно-сосудистыми патологиями планируется увеличивать количество операций по стентированию. Кроме того, в программе предусмотрено увеличение нормативов по проведению КТ и МРТ диагностики.
Руденя поручил Минздраву региона проработать вопрос о внедрении в регионе отсутствующих на сегодня современных исследований, например, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии.
Также среди основных направлений территориальной программы – лекарственное обеспечение жителей, пренатальные и неонатальные исследования, санаторно-курортное лечение детей, обеспечение питанием беременных женщин и малышей в возрасте от одного до трех лет, помощь пациентам с сахарным диабетом и другие.
 
Тверская областьТверьРжевКимрыИгорь Руденя
 
 
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