https://ria.ru/20241224/vengriya-1990931962.html
Венгрия надеется на переговоры России и США по стратегической стабильности
Венгрия надеется на переговоры России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 24.12.2024
Венгрия надеется на переговоры России и США по стратегической стабильности
Венгрия надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет вести с РФ переговоры по теме стратегической стабильности, сообщил в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T08:11:00+03:00
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ООН, 24 дек – РИА Новости. Венгрия надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет вести с РФ переговоры по теме стратегической стабильности, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы понимаем, что в мире есть несколько стран, включая Россию и Соединенные Штаты, которые обладают потенциалом, способным, по сути, разрушить весь мир, поэтому я надеюсь, что использование этого потенциала никогда не произойдет. Поэтому мы надеемся, что следующая американская администрация будет более активно взаимодействовать с российской администрацией в переговорах о том, как ограничить такого рода усилия, как вернуться к тем международным процедурам, целями которых были установление ограничений на такого рода гонки вооружений", – сказал Сийярто, комментируя РИА Новости испытание российской ракеты "Орешник". Министр выразил надежду, что после установления мира на Украине между РФ и США могут состояться переговоры о долгосрочной мировой безопасности.
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в мире, россия, венгрия, сша, петер сийярто, дональд трамп
В мире, Россия, Венгрия, США, Петер Сийярто, Дональд Трамп
Венгрия надеется на переговоры России и США по стратегической стабильности
Сийярто: Венгрия надеется на переговоры США и РФ по стратегической стабильности