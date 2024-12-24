https://ria.ru/20241224/ukraina-1991047308.html

В Киевской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2024

В Киевской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:59:00+03:00

2024-12-24T16:59:00+03:00

2024-12-24T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 14.07 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Позже ее объявили в Полтавской и Харьковской областях. После 16.34 она распространилась на Винницкую, Черкасскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую Одесскую, Киевскую, Житомирскую и Черниговскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241224/vzryvy-1990924498.html

россия

украина

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россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины