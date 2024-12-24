Рейтинг@Mail.ru
Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/turtsiya-1991084343.html
Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине
Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине - РИА Новости, 24.12.2024
Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине
Турецкая сторона пока не получала каких-либо конкретных обращений от сторон по организации переговоров по Украине в Стамбуле, заявил РИА Новости информированный РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:46:00+03:00
2024-12-24T18:46:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала каких-либо конкретных обращений от сторон по организации переговоров по Украине в Стамбуле, заявил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре. Проведение мирных переговоров между Россией и Украиной снова в Стамбуле возможно, Турция готова оказать поддержку для их начала, заявил накануне глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. "О готовности принять переговоры мы заявляли неоднократно на самом высшем уровне, как подчеркивал господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны. На данный момент обращений от сторон (по организации переговоров - ред.) не поступало", - заявил собеседник агентства. Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле, заявил ранее президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20241219/putin-1990158541.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d56cb03a2527d4529639cf60b3dbcd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине

Источник: Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала каких-либо конкретных обращений от сторон по организации переговоров по Украине в Стамбуле, заявил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.
Проведение мирных переговоров между Россией и Украиной снова в Стамбуле возможно, Турция готова оказать поддержку для их начала, заявил накануне глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"О готовности принять переговоры мы заявляли неоднократно на самом высшем уровне, как подчеркивал господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны. На данный момент обращений от сторон (по организации переговоров - ред.) не поступало", - заявил собеседник агентства.
Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле, заявил ранее президент России Владимир Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин заявил о готовности России вести переговоры с Украиной
19 декабря, 14:42
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала