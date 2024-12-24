https://ria.ru/20241224/turtsiya-1991084343.html
Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине
Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине - РИА Новости, 24.12.2024
Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине
Турецкая сторона пока не получала каких-либо конкретных обращений от сторон по организации переговоров по Украине в Стамбуле, заявил РИА Новости информированный РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:46:00+03:00
2024-12-24T18:46:00+03:00
2024-12-24T18:46:00+03:00
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АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала каких-либо конкретных обращений от сторон по организации переговоров по Украине в Стамбуле, заявил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре. Проведение мирных переговоров между Россией и Украиной снова в Стамбуле возможно, Турция готова оказать поддержку для их начала, заявил накануне глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. "О готовности принять переговоры мы заявляли неоднократно на самом высшем уровне, как подчеркивал господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), в мирном процессе не будет проигравшей стороны. На данный момент обращений от сторон (по организации переговоров - ред.) не поступало", - заявил собеседник агентства. Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле, заявил ранее президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20241219/putin-1990158541.html
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в мире, украина, россия, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине
Источник: Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине