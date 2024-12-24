https://ria.ru/20241224/turisty-1991097130.html

Туристы в 2024 г потратили в Ярославской области более 26 млрд руб

Туристы в 2024 г потратили в Ярославской области более 26 млрд руб - РИА Новости, 24.12.2024

Туристы в 2024 г потратили в Ярославской области более 26 млрд руб

Туристы в 2024 году потратили в Ярославской области более 26 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:50:00+03:00

2024-12-24T19:50:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Туристы в 2024 году потратили в Ярославской области более 26 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Губернатор по итогам заседания правительства Ярославской области отметил в своем Telegram-канале позитивные показатели развития туристической сферы региона. Он подчеркнул, что Ярославская область занимает третье место по индексу туристической привлекательности регионов России. "Если в 2023 году наш регион посетили девять миллионов человек, то только за полгода 2024-го - уже семь миллионов. Туристы потратили более 26 миллиардов рублей, на 20% увеличились налоговые поступления. Это серьезные инвестиции и в сферу культуры, и в экономику региона в целом", - сообщил Евраев. По информации пресс-службы правительства Ярославской области, работа по развитию туристической отрасли, как отмечалось на заседании областного правительства, ведется в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Дальнейшему росту показателей будет способствовать строительство новых гостиниц, подчеркивают в областном правительстве. Министр туризма Ярославской области Ольга Габуева сообщила, слова которой приводит пресс-служба, что сейчас реализуются пять проектов по созданию модульных средств размещения туристов на 230 номеров в целом. В пресс-службе подчеркнули, что также повышению туристической привлекательности региона способствуют яркие творческие проекты. По данным и. о. министра культуры региона Ирины Ширшовой, слова которой приводит региональный кабмин, в 2024 году в Ярославской области было проведено более 3,5 тысяч культурных мероприятий. Отмечается, что правительством области ведется и работа по совершенствованию туристической навигации. Так, в этом году установлено 23 символа городов области с интерактивными панелями, в том числе 10 "медведей" в Ярославле и 23 туристических информационных знака. До конца года, отмечалось на заседании правительства, планируют установить еще 40 указателей, которые будут вести к объектам турпоказа, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241219/evraev-1990280017.html

https://ria.ru/20241219/evraev-1990279678.html

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ярославская область, россия, ярославль, михаил евраев, туризм