https://ria.ru/20241224/tsybulskiy-1991081147.html

Губернатор Архангельской области на прямой линии ответил на 30 вопросов

Губернатор Архангельской области на прямой линии ответил на 30 вопросов - РИА Новости, 24.12.2024

Губернатор Архангельской области на прямой линии ответил на 30 вопросов

Жители Архангельской области адресовали главе региона на прямую линию более двух тысяч вопросов, Александр Цыбульский ответил более чем на 30 и рассказал о... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:36:00+03:00

2024-12-24T18:36:00+03:00

2024-12-24T18:36:00+03:00

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архангельская область

архангельск

россия

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 дек – РИА Новости. Жители Архангельской области адресовали главе региона на прямую линию более двух тысяч вопросов, Александр Цыбульский ответил более чем на 30 и рассказал о волнующих проблемах – расселении аварийного жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры, ремонте школ. За несколько дней главе региона было направлено более двух тысяч вопросов. Больше всего жителей региона волнуют темы здравоохранения, социальной сферы, транспорта и жилья. "Более двух тысяч вопросов направили жители Архангельской области на прямую линию губернатора. В прямом эфире Александр Цыбульский ответил на более чем тридцать вопросов жителей региона", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Один из вопросов касался проблем с отоплением и низких температур в ряде районов. Глава региона отметил, что изношенность коммунальной инфраструктуры – одна из ключевых проблем в сфере ЖКХ в большинстве регионов России. Так, по состоянию на 2023 год общая протяжённость коммунальных сетей Архангельска – 8,6 тысячи километров, из которых половина (4,2 тысячи километров) подлежит замене. "Объемы большие, поэтому работу ведем поэтапно. Для того чтобы по сегодняшним ценам обновить всю коммунальную инфраструктуру, необходимо порядка 130 миллиардов рублей. И можно вполне себе удвоить эту сумму, понимая, что по Архангельску все эти сети залегают под дорогами, тротуарами и домами", – сказал Цыбульский, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, уточнив, что этой проблемой не занимались десятки лет, поэтому и решить её одномоментно невозможно. Цыбульский также рассказал, что регионом за три года проделана большая работа по составлению карты коммунальных сетей. При этом глава региона подчеркнул, что за последние пять лет довольно многое сделано: и в части водоотведения, и в части тепловых сетей. Еще одна важная тема прямой линии - расселение аварийного жилья. "Вопрос переселения из аварийного жилья крайне важный. Надо сказать, что у нас за пять лет проведена огромная работа – построено 106 домов для переселения людей из аварийного жилья общей площадью для расселения больше 450 тысяч, и больше 27 тысяч человек у нас улучшили свои жилищные условия", – пояснил Цыбульский. По его словам, осталось в стройке 10 домов, их предполагается сдать до середины следующего года. После ввода оставшихся домов мероприятия по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 в связи с физическим износом, будут завершены в полном объеме, и регион сможет приступить к реализации следующей программы по расселению домов, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года. Во второй этап программы расселения попадают дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года до конца 2022 года. На сегодня в реестр аварийного жилья, расположенного на территории Архангельской области, включены сведения по 6274 многоквартирным домам, признанным аварийными и подлежащими сносу. Потребность в финансировании составляет около 160 миллиардов рублей. Чтобы сохранить темпы расселения аварийного жилья, правительство области обсуждает с федеральным центром новые параметры и механизмы расселения, выступая за сохранение уровня софинансирования в рамках действующей программы переселения. В адрес Правительства Российской Федерации направлены предложения, которые позволят планомерно сокращать разрыв между объемом расселяемого аварийного жилья и объемом жилья, признаваемого аварийным. В ходе прямой линии была затронута и тема модернизации и строительства школ. Уже три года Архангельская область участвует в президентской программе капремонта школ, кроме того, в регионе в рамках нацпроекта "Образование" и других программ строятся новые школы. Как отметил глава региона, сейчас в стадии строительства находятся восемь школ. При этом глава региона подчеркнул, что по ряду объектов сроки сдачи сдвигаются. С 2020 года благодаря участию в национальных проектах и федеральных программах существенно модернизирована образовательная инфраструктура области: в регионе построено 7 школ на 4442 места. В этом году в разной фазе строительства находятся еще восемь школ на 2790 мест.

https://ria.ru/20241213/tsybulskiy-1989085059.html

https://ria.ru/20241218/god-1990005008.html

https://ria.ru/20241206/shkoly-1987822143.html

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архангельская область, архангельск, россия, александр цыбульский