https://ria.ru/20241224/tsentr-1990986947.html

Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орел"

Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орел" - РИА Новости, 24.12.2024

Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орел"

Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орёл" для тренировок полетов к Российской орбитальной станции, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:27:00+03:00

2024-12-24T13:27:00+03:00

2024-12-24T13:27:00+03:00

наука

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орёл" для тренировок полетов к Российской орбитальной станции, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24". "Помимо самой станции необходимо создать и наземную инфраструктуру, подготовить космодром. В этом проекте практически все новое, новый космодром, новый транспортный пилотируемый корабль, макет которого уже поступил в центр подготовки космонавтов, и уже начались работы по подготовке будущих экипажей", - сказал Борисов.

https://ria.ru/20240702/grafik-1956816311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос