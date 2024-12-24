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Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орел" - РИА Новости, 24.12.2024
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Наука
 
13:27 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/tsentr-1990986947.html
Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орел"
Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орел" - РИА Новости, 24.12.2024
Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орел"
Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орёл" для тренировок полетов к Российской орбитальной станции, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:27:00+03:00
2024-12-24T13:27:00+03:00
наука
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орёл" для тренировок полетов к Российской орбитальной станции, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24". "Помимо самой станции необходимо создать и наземную инфраструктуру, подготовить космодром. В этом проекте практически все новое, новый космодром, новый транспортный пилотируемый корабль, макет которого уже поступил в центр подготовки космонавтов, и уже начались работы по подготовке будущих экипажей", - сказал Борисов.
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орел"

Центр подготовки космонавтов получил тренировочный макет корабля "Орел"

© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкМакет пилотируемого транспортного корабля "Орел"
Макет пилотируемого транспортного корабля Орел - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фотохост Конгресса молодых ученых
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Макет пилотируемого транспортного корабля "Орел" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов получил макет корабля "Орёл" для тренировок полетов к Российской орбитальной станции, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Помимо самой станции необходимо создать и наземную инфраструктуру, подготовить космодром. В этом проекте практически все новое, новый космодром, новый транспортный пилотируемый корабль, макет которого уже поступил в центр подготовки космонавтов, и уже начались работы по подготовке будущих экипажей", - сказал Борисов.
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