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В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2024
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:08:00+03:00
2024-12-24T05:08:00+03:00
2024-12-24T05:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киевской области тревогу объявили в 03.51 (04.51 мск), в Киеве - в 03.59 (04.59 мск) вторника. В Харьковской области сигнал воздушной тревоги звучит уже семь часов - с 20.59 (21.59 мск) понедельника. На остальные области воздушная тревога начала распространяться с 22.11 (23.11 мск) понедельника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины власти объявили воздушную тревогу