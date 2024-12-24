https://ria.ru/20241224/tankery-1991094545.html

Несколько танкеров "Волгатранснефти" не имеют лицензию на перевозки

Несколько танкеров "Волгатранснефти" не имеют лицензию на перевозки - РИА Новости, 24.12.2024

Несколько танкеров "Волгатранснефти" не имеют лицензию на перевозки

Несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:34:00+03:00

2024-12-24T19:34:00+03:00

2024-12-24T19:35:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, сообщил Минтранс РФ. "Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. В Минтрансе РФ сообщили, что подведомственные министерству организации продолжают очистку акватории Керченского пролива. С момента аварии танкеров на предмет загрязнения обследовано более 170 квадратных километров акватории. Устраняя загрязнения выявленных участков, суда "Морспасслужбы" очистили от мазута свыше 24,3 тысячи квадратных метров. "Фрагменты мазута локализуют с помощью бонов и собирают инструментами и специализированными судами, радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом. Для ликвидации нефтепродуктов использовано 2705 кг нейтрализующего вещества. В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов", - сообщили в министерстве. Минтранс продолжает держать на контроле мониторинг обстановки в акватории Керченского пролива.

https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

керченский пролив

россия

черное море

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происшествия, керченский пролив, россия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе