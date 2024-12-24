Несколько танкеров "Волгатранснефти" не имеют лицензию на перевозки
У нескольких танкеров "Волгатранснефти" нет лицензии на перевозки опасных грузов
© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, сообщил Минтранс РФ.
"Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом", - говорится в сообщении.
У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка
20 декабря, 09:09
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
В Минтрансе РФ сообщили, что подведомственные министерству организации продолжают очистку акватории Керченского пролива. С момента аварии танкеров на предмет загрязнения обследовано более 170 квадратных километров акватории.
Устраняя загрязнения выявленных участков, суда "Морспасслужбы" очистили от мазута свыше 24,3 тысячи квадратных метров. "Фрагменты мазута локализуют с помощью бонов и собирают инструментами и специализированными судами, радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом. Для ликвидации нефтепродуктов использовано 2705 кг нейтрализующего вещества. В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов", - сообщили в министерстве.
Минтранс продолжает держать на контроле мониторинг обстановки в акватории Керченского пролива.