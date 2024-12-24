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Несколько танкеров "Волгатранснефти" не имеют лицензию на перевозки - РИА Новости, 24.12.2024
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19:34 24.12.2024 (обновлено: 19:35 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/tankery-1991094545.html
Несколько танкеров "Волгатранснефти" не имеют лицензию на перевозки
Несколько танкеров "Волгатранснефти" не имеют лицензию на перевозки - РИА Новости, 24.12.2024
Несколько танкеров "Волгатранснефти" не имеют лицензию на перевозки
Несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:34:00+03:00
2024-12-24T19:35:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, сообщил Минтранс РФ. "Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. В Минтрансе РФ сообщили, что подведомственные министерству организации продолжают очистку акватории Керченского пролива. С момента аварии танкеров на предмет загрязнения обследовано более 170 квадратных километров акватории. Устраняя загрязнения выявленных участков, суда "Морспасслужбы" очистили от мазута свыше 24,3 тысячи квадратных метров. "Фрагменты мазута локализуют с помощью бонов и собирают инструментами и специализированными судами, радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом. Для ликвидации нефтепродуктов использовано 2705 кг нейтрализующего вещества. В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов", - сообщили в министерстве. Минтранс продолжает держать на контроле мониторинг обстановки в акватории Керченского пролива.
https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
керченский пролив
россия
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происшествия, керченский пролив, россия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Несколько танкеров "Волгатранснефти" не имеют лицензию на перевозки

У нескольких танкеров "Волгатранснефти" нет лицензии на перевозки опасных грузов

© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, сообщил Минтранс РФ.
"Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом", - говорится в сообщении.
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20 декабря, 09:09
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
В Минтрансе РФ сообщили, что подведомственные министерству организации продолжают очистку акватории Керченского пролива. С момента аварии танкеров на предмет загрязнения обследовано более 170 квадратных километров акватории.
Устраняя загрязнения выявленных участков, суда "Морспасслужбы" очистили от мазута свыше 24,3 тысячи квадратных метров. "Фрагменты мазута локализуют с помощью бонов и собирают инструментами и специализированными судами, радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом. Для ликвидации нефтепродуктов использовано 2705 кг нейтрализующего вещества. В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов", - сообщили в министерстве.
Минтранс продолжает держать на контроле мониторинг обстановки в акватории Керченского пролива.
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ПроисшествияКерченский проливРоссияЧерное мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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