Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи
Минтранс: суда, потерпевшие крушение в Керчи, нарушали ограничения на плавание
© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевших крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на плавание, сообщил Минтранс России в Telegram-канале.
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"В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, в свою очередь, отметил, что владелец танкера "Волгонефть-239" займется подъемом и утилизацией судна. По его словам, от собственника танкера "Волгонефть-212" ожидается письменное подтверждение.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.
Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%. На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской действует режим ЧС.
Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана "Волгонефти-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.