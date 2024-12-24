https://ria.ru/20241224/tankery-1991091189.html

Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи

Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи - РИА Новости, 24.12.2024

Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи

Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевших крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:19:00+03:00

2024-12-24T19:19:00+03:00

2024-12-24T19:59:00+03:00

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

керчь

крушение двух танкеров в керченском проливе

керченский пролив

россия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевших крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на плавание, сообщил Минтранс России в Telegram-канале."В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории", — говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве добавили, что несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, в свою очередь, отметил, что владелец танкера "Волгонефть-239" займется подъемом и утилизацией судна. По его словам, от собственника танкера "Волгонефть-212" ожидается письменное подтверждение. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%. На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской действует режим ЧС.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана "Волгонефти-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

керчь

керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), керчь, крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)