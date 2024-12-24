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Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи - РИА Новости, 24.12.2024
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19:19 24.12.2024 (обновлено: 19:59 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/tankery-1991091189.html
Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи
Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи - РИА Новости, 24.12.2024
Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи
Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевших крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:19:00+03:00
2024-12-24T19:59:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
керчь
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
россия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевших крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на плавание, сообщил Минтранс России в Telegram-канале.&quot;В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории&quot;, — говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве добавили, что несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, в свою очередь, отметил, что владелец танкера "Волгонефть-239" займется подъемом и утилизацией судна. По его словам, от собственника танкера "Волгонефть-212" ожидается письменное подтверждение. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%. На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской действует режим ЧС.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана "Волгонефти-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
керчь
керченский пролив
россия
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), керчь, крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Керчь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Россия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи

Минтранс: суда, потерпевшие крушение в Керчи, нарушали ограничения на плавание

© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевших крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на плавание, сообщил Минтранс России в Telegram-канале.
«

"В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что несколько танкеров "Волгатранснефти" не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, в свою очередь, отметил, что владелец танкера "Волгонефть-239" займется подъемом и утилизацией судна. По его словам, от собственника танкера "Волгонефть-212" ожидается письменное подтверждение.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.
Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%. На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской действует режим ЧС.
Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана "Волгонефти-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
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ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)КерчьКрушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливРоссияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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