https://ria.ru/20241224/tamozhnya-1991045645.html

Путин оценил работу таможенной службы России

Путин оценил работу таможенной службы России - РИА Новости, 24.12.2024

Путин оценил работу таможенной службы России

Таможенная служба России работает нормально, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:52:00+03:00

2024-12-24T16:52:00+03:00

2024-12-24T16:52:00+03:00

россия

белгородская область

владимир путин

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Таможенная служба России работает нормально, сказал президент России Владимир Путин. Во вторник президент России пообщался по телефону с девочкой из Белгородской области Маргаритой Руцинской, чью мечту с "Ёлки желаний" он обещал исполнить. Ее отец Михаил Руцинский, который работает в таможенном управлении, в разговоре с главой государства заверил, что в таможне и руководители, и работники делают все, чтобы служба работала как часы. "Она и работает нормально", - сказал Путин в ответ.

https://ria.ru/20241025/tamozhnya-1980133354.html

россия

белгородская область

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россия, белгородская область, владимир путин