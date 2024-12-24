https://ria.ru/20241224/tamozhnya-1991045645.html
Путин оценил работу таможенной службы России
Путин оценил работу таможенной службы России - РИА Новости, 24.12.2024
Путин оценил работу таможенной службы России
Таможенная служба России работает нормально, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:52:00+03:00
2024-12-24T16:52:00+03:00
2024-12-24T16:52:00+03:00
россия
белгородская область
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Таможенная служба России работает нормально, сказал президент России Владимир Путин. Во вторник президент России пообщался по телефону с девочкой из Белгородской области Маргаритой Руцинской, чью мечту с "Ёлки желаний" он обещал исполнить. Ее отец Михаил Руцинский, который работает в таможенном управлении, в разговоре с главой государства заверил, что в таможне и руководители, и работники делают все, чтобы служба работала как часы. "Она и работает нормально", - сказал Путин в ответ.
https://ria.ru/20241025/tamozhnya-1980133354.html
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россия, белгородская область, владимир путин
Россия, Белгородская область, Владимир Путин
Путин оценил работу таможенной службы России
Путин: таможенная служба России работает нормально