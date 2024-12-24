Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил работу таможенной службы России - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/tamozhnya-1991045645.html
Путин оценил работу таможенной службы России
Путин оценил работу таможенной службы России - РИА Новости, 24.12.2024
Путин оценил работу таможенной службы России
Таможенная служба России работает нормально, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:52:00+03:00
2024-12-24T16:52:00+03:00
россия
белгородская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Таможенная служба России работает нормально, сказал президент России Владимир Путин. Во вторник президент России пообщался по телефону с девочкой из Белгородской области Маргаритой Руцинской, чью мечту с "Ёлки желаний" он обещал исполнить. Ее отец Михаил Руцинский, который работает в таможенном управлении, в разговоре с главой государства заверил, что в таможне и руководители, и работники делают все, чтобы служба работала как часы. "Она и работает нормально", - сказал Путин в ответ.
https://ria.ru/20241025/tamozhnya-1980133354.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, владимир путин
Россия, Белгородская область, Владимир Путин
Путин оценил работу таможенной службы России

Путин: таможенная служба России работает нормально

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Таможенная служба России работает нормально, сказал президент России Владимир Путин.
Во вторник президент России пообщался по телефону с девочкой из Белгородской области Маргаритой Руцинской, чью мечту с "Ёлки желаний" он обещал исполнить. Ее отец Михаил Руцинский, который работает в таможенном управлении, в разговоре с главой государства заверил, что в таможне и руководители, и работники делают все, чтобы служба работала как часы.
"Она и работает нормально", - сказал Путин в ответ.
Президент РФ Владимир Путин и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Путин на встрече с главой ФТС поздравил сотрудников таможни с праздником
25 октября, 17:15
 
РоссияБелгородская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала