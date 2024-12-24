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СУСК по Саратовской области отправило бензопилы и отопители в зону СВО - РИА Новости, 24.12.2024
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Надежные люди
 
17:48 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/svo-1991060643.html
СУСК по Саратовской области отправило бензопилы и отопители в зону СВО
СУСК по Саратовской области отправило бензопилы и отопители в зону СВО - РИА Новости, 24.12.2024
СУСК по Саратовской области отправило бензопилы и отопители в зону СВО
Сотрудники следственного управления СК РФ по Саратовской области отправили автономные отопители и бензопилы для бойцов в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:48:00+03:00
2024-12-24T17:48:00+03:00
надежные люди
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САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК РФ по Саратовской области отправили автономные отопители и бензопилы для бойцов в зону специальной военной операции, сообщило управление в Telegram-канале. "В преддверии Нового года сотрудники следственного управления СК России по Саратовской области организовали сбор и отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции в рамках ведомственной акции "С добрым годом!". Исходя из потребностей бойцов одного из полков, среди которых есть и бывшие офицеры регионального СК, для выполнения задач в сложных условиях фронта были приобретены отопительные приборы, которые помогут согреваться в холодное время года, а также бензопилы, необходимые для хозяйственных и инженерных работ. Эти вещи будут использоваться военнослужащими в повседневной жизни", - говорится в сообщении. В региональном СУСК уточнили РИА Новости, что в ближайшее время для нужд этого же подразделения в зону СВО планируется отправка строительного леса. "Древесина станет незаменимым материалом для возведения временных сооружений и укрытий. Осенью этого года древесина для бойцов уже была направлена", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241223/svo-1990876241.html
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сво, саратовская область
Надежные люди, СВО, Саратовская область
СУСК по Саратовской области отправило бензопилы и отопители в зону СВО

СУСК по Саратовской области отправило бойцам в зону СВО бензопилы и отопители

© Depositphotos.com / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Depositphotos.com / ruskpp
Саратов. Архивное фото
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САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК РФ по Саратовской области отправили автономные отопители и бензопилы для бойцов в зону специальной военной операции, сообщило управление в Telegram-канале.
"В преддверии Нового года сотрудники следственного управления СК России по Саратовской области организовали сбор и отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции в рамках ведомственной акции "С добрым годом!". Исходя из потребностей бойцов одного из полков, среди которых есть и бывшие офицеры регионального СК, для выполнения задач в сложных условиях фронта были приобретены отопительные приборы, которые помогут согреваться в холодное время года, а также бензопилы, необходимые для хозяйственных и инженерных работ. Эти вещи будут использоваться военнослужащими в повседневной жизни", - говорится в сообщении.
В региональном СУСК уточнили РИА Новости, что в ближайшее время для нужд этого же подразделения в зону СВО планируется отправка строительного леса.
"Древесина станет незаменимым материалом для возведения временных сооружений и укрытий. Осенью этого года древесина для бойцов уже была направлена", - отметила собеседница агентства.
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