https://ria.ru/20241224/svo-1991060643.html

СУСК по Саратовской области отправило бензопилы и отопители в зону СВО

СУСК по Саратовской области отправило бензопилы и отопители в зону СВО - РИА Новости, 24.12.2024

СУСК по Саратовской области отправило бензопилы и отопители в зону СВО

Сотрудники следственного управления СК РФ по Саратовской области отправили автономные отопители и бензопилы для бойцов в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:48:00+03:00

2024-12-24T17:48:00+03:00

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САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК РФ по Саратовской области отправили автономные отопители и бензопилы для бойцов в зону специальной военной операции, сообщило управление в Telegram-канале. "В преддверии Нового года сотрудники следственного управления СК России по Саратовской области организовали сбор и отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции в рамках ведомственной акции "С добрым годом!". Исходя из потребностей бойцов одного из полков, среди которых есть и бывшие офицеры регионального СК, для выполнения задач в сложных условиях фронта были приобретены отопительные приборы, которые помогут согреваться в холодное время года, а также бензопилы, необходимые для хозяйственных и инженерных работ. Эти вещи будут использоваться военнослужащими в повседневной жизни", - говорится в сообщении. В региональном СУСК уточнили РИА Новости, что в ближайшее время для нужд этого же подразделения в зону СВО планируется отправка строительного леса. "Древесина станет незаменимым материалом для возведения временных сооружений и укрытий. Осенью этого года древесина для бойцов уже была направлена", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20241223/svo-1990876241.html

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сво, саратовская область