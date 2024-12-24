https://ria.ru/20241224/svo-1990976240.html

Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 24.12.2024

Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:20:00+03:00

2024-12-24T12:20:00+03:00

2024-12-24T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

зверево

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_8c422ad113919438914622ce1698d561.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Зверево, Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Новооленовка Донецкой Народной Республики."Отразили 10 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 585 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и 152-мм гаубицу "Мста-Б", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241224/plen-1990926993.html

красноармейск

зверево

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, зверево, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)