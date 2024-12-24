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Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 24.12.2024
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:20:00+03:00
2024-12-24T12:20:00+03:00
2024-12-24T12:22:00+03:00
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красноармейск
зверево
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Зверево, Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Новооленовка Донецкой Народной Республики."Отразили 10 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 585 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и 152-мм гаубицу "Мста-Б", - говорится в сообщении ведомства.
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красноармейск, зверево, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Зверево, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
ВСУ потеряли до 585 военных и танк в зоне действий группировки "Центр"