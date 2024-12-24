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Марочко: ВС России выбили ВСУ с окраины Двуречной в Харьковской области - РИА Новости, 24.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 24.12.2024 (обновлено: 08:51 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/svo-1990933973.html
Марочко: ВС России выбили ВСУ с окраины Двуречной в Харьковской области
Марочко: ВС России выбили ВСУ с окраины Двуречной в Харьковской области - РИА Новости, 24.12.2024
Марочко: ВС России выбили ВСУ с окраины Двуречной в Харьковской области
Российские ВС продвинулись вперед на окраины населенного пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области и перерезали трассу... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T08:31:00+03:00
2024-12-24T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Российские ВС продвинулись вперед на окраины населенного пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области и перерезали трассу Двуречная-Купянск, тем самым усложнив снабжение ВСУ на этом участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В среду, 18 декабря, Марочко сообщал о том, что российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников западнее реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области. "В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось зайти на южные окраины населенного пункта Двуречная. Также ВС РФ на одном из участков физически перерезали трассу Двуречная-Купянск, тем самым лишив украинских боевиков снабжения по этой дороге", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, украинские силы отошли с передовых позиций, усилив обстрелы с высот на северо-западе и юго-западе от населенного пункта. Но продвижение ВС РФ вперед позволило эффективней вести контрбатарейную борьбу и расширить плацдарм для дальнейшего действий. В понедельник Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов в Харьковской области, в том числе в районе Двуречного.
https://ria.ru/20241220/harkov-1990304361.html
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989822461.html
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харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко: ВС России выбили ВСУ с окраины Двуречной в Харьковской области

Марочко: ВС РФ продвинулись вперед на окраины Двуречной в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Российские ВС продвинулись вперед на окраины населенного пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области и перерезали трассу Двуречная-Купянск, тем самым усложнив снабжение ВСУ на этом участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В среду, 18 декабря, Марочко сообщал о том, что российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников западнее реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области.
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"В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось зайти на южные окраины населенного пункта Двуречная. Также ВС РФ на одном из участков физически перерезали трассу Двуречная-Купянск, тем самым лишив украинских боевиков снабжения по этой дороге", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Со слов эксперта, украинские силы отошли с передовых позиций, усилив обстрелы с высот на северо-западе и юго-западе от населенного пункта. Но продвижение ВС РФ вперед позволило эффективней вести контрбатарейную борьбу и расширить плацдарм для дальнейшего действий.
В понедельник Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов в Харьковской области, в том числе в районе Двуречного.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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