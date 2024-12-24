https://ria.ru/20241224/svo-1990933973.html

Марочко: ВС России выбили ВСУ с окраины Двуречной в Харьковской области

Марочко: ВС России выбили ВСУ с окраины Двуречной в Харьковской области - РИА Новости, 24.12.2024

Марочко: ВС России выбили ВСУ с окраины Двуречной в Харьковской области

Российские ВС продвинулись вперед на окраины населенного пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области и перерезали трассу... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T08:31:00+03:00

2024-12-24T08:31:00+03:00

2024-12-24T08:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Российские ВС продвинулись вперед на окраины населенного пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области и перерезали трассу Двуречная-Купянск, тем самым усложнив снабжение ВСУ на этом участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В среду, 18 декабря, Марочко сообщал о том, что российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников западнее реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области. "В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось зайти на южные окраины населенного пункта Двуречная. Также ВС РФ на одном из участков физически перерезали трассу Двуречная-Купянск, тем самым лишив украинских боевиков снабжения по этой дороге", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, украинские силы отошли с передовых позиций, усилив обстрелы с высот на северо-западе и юго-западе от населенного пункта. Но продвижение ВС РФ вперед позволило эффективней вести контрбатарейную борьбу и расширить плацдарм для дальнейшего действий. В понедельник Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов в Харьковской области, в том числе в районе Двуречного.

https://ria.ru/20241220/harkov-1990304361.html

https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989822461.html

харьковская область

россия

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харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины