https://ria.ru/20241224/sud-1990914954.html
Суд рассмотрит дело Лазаревой* об оправдании терроризма 24 декабря
Суд рассмотрит дело Лазаревой* об оправдании терроризма 24 декабря - РИА Новости, 24.12.2024
Суд рассмотрит дело Лазаревой* об оправдании терроризма 24 декабря
Второй западный окружной военный суд начнет по существу рассматривать заочное уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T00:16:00+03:00
2024-12-24T00:16:00+03:00
2024-12-24T02:36:00+03:00
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татьяна лазарева
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд начнет по существу рассматривать заочное уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции. "Заседание назначено на 24 декабря", - сказали в суде. Лазарева* обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии. Лазарева* заочно арестована, находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20241220/felgengauer-1990516129.html
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происшествия, россия, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева
Суд рассмотрит дело Лазаревой* об оправдании терроризма 24 декабря
Суд рассмотрит дело Татьяны Лазаревой об оправдании терроризма 24 декабря