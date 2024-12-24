Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело Лазаревой* об оправдании терроризма 24 декабря - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 24.12.2024 (обновлено: 02:36 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/sud-1990914954.html
Суд рассмотрит дело Лазаревой* об оправдании терроризма 24 декабря
Суд рассмотрит дело Лазаревой* об оправдании терроризма 24 декабря - РИА Новости, 24.12.2024
Суд рассмотрит дело Лазаревой* об оправдании терроризма 24 декабря
Второй западный окружной военный суд начнет по существу рассматривать заочное уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T00:16:00+03:00
2024-12-24T02:36:00+03:00
происшествия
россия
татьяна лазарева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:620:2049:1772_1920x0_80_0_0_207063e1f85acb1c664a47f4b1228618.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд начнет по существу рассматривать заочное уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции. "Заседание назначено на 24 декабря", - сказали в суде. Лазарева* обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии. Лазарева* заочно арестована, находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20241220/felgengauer-1990516129.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:428:2049:1964_1920x0_80_0_0_bd3065f4442d24be772dd87a556e2d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева
Суд рассмотрит дело Лазаревой* об оправдании терроризма 24 декабря

Суд рассмотрит дело Татьяны Лазаревой об оправдании терроризма 24 декабря

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Татьяна Лазарева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд начнет по существу рассматривать заочное уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иноагентом) об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Заседание назначено на 24 декабря", - сказали в суде.
Лазарева* обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии.
Лазарева* заочно арестована, находится в международном розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Татьяна Фельгенгауэр* - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Признанная иностранным агентом журналистка объявлена в международный розыск
20 декабря, 19:08
 
ПроисшествияРоссияТатьяна Лазарева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала