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На Ставрополье женщина зажгла фейерверк в банке ВТБ

На Ставрополье женщина зажгла фейерверк в банке ВТБ - РИА Новости, 24.12.2024

На Ставрополье женщина зажгла фейерверк в банке ВТБ

Женщина после звонка мошенников пришла в отделение банка ВТБ на Ставрополье и зажгла фейерверк, она задержана, сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:55:00+03:00

2024-12-24T16:55:00+03:00

2024-12-24T16:55:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 24 дек - РИА Новости. Женщина после звонка мошенников пришла в отделение банка ВТБ на Ставрополье и зажгла фейерверк, она задержана, сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков. "В 11 часов 43 минуты 24.12.2024 в помещение отделения банка ВТБ, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина дом 21 вошла неизвестная женщина и зажгла в отделении банка фейерверк. Женщина задержана", - написал Миненков в Telegram-канале. По словам задержанной, на ее мобильный телефон через WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) позвонил неизвестный и сообщил о том, что все её счета в банке ВТБ заблокированы, а все принадлежащие ей деньги списаны. После этого последовал следующий звонок во время которого неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что перед этим она разговаривала с мошенником, а он поможет ей разблокировать счета. Для этого необходимо купить пиротехнику, зайти в отделение банка и зажечь её. По словам собеседника, во время горения пиротехника будет издавать характерный звук, после которого правоохранительные органы приедут и помогут женщине, чьи счета заблокированы. "Еще раз прошу проявлять бдительность в беседах с незнакомцами! Не поддаваться на уловки мошенников!" - призвал сограждан Миненков.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

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происшествия, невинномысск, ставропольский край, россия, whatsapp inc., новый год