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Минпромторг рекомендовал доработать конструкцию шасси SSJ-100 - РИА Новости, 24.12.2024
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20:42 24.12.2024 (обновлено: 22:12 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991103350.html
Минпромторг рекомендовал доработать конструкцию шасси SSJ-100
Минпромторг рекомендовал доработать конструкцию шасси SSJ-100 - РИА Новости, 24.12.2024
Минпромторг рекомендовал доработать конструкцию шасси SSJ-100
Минпромторг рекомендовал разработчику SSJ-100 доработать существующую конструкцию шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации за пределами лимитов,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:42:00+03:00
2024-12-24T22:12:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минпромторг рекомендовал разработчику SSJ-100 доработать существующую конструкцию шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации за пределами лимитов, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов. &quot;Что касается гидравлики, то разработчику было рекомендовано доработать существующую конструкцию шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации машин этого типа за рамками эксплуатационных лимитов, допущений&quot;, — сказал министр.По заявлению Росавиации, разработчик проработал рекомендации. Их начнут внедрять на новые воздушные судна после прохождения необходимых испытаний. После этого планируется выпустить сервисный бюллетень на доработку летающего парка, добавил Алиханов. Министр подчеркнул, что конструкция отечественного SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемой в ходе эксплуатации информации. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета — SSJ New.
https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991101776.html
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экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Минпромторг рекомендовал доработать конструкцию шасси SSJ-100

Минпромторг рекомендовал разработчику SSJ-100 доработать конструкцию шасси

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолет "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100)
Самолет Сухой Суперджет 100 (SSJ-100) - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100). Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минпромторг рекомендовал разработчику SSJ-100 доработать существующую конструкцию шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации за пределами лимитов, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов.
«

"Что касается гидравлики, то разработчику было рекомендовано доработать существующую конструкцию шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации машин этого типа за рамками эксплуатационных лимитов, допущений", — сказал министр.

По заявлению Росавиации, разработчик проработал рекомендации. Их начнут внедрять на новые воздушные судна после прохождения необходимых испытаний. После этого планируется выпустить сервисный бюллетень на доработку летающего парка, добавил Алиханов.
Министр подчеркнул, что конструкция отечественного SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемой в ходе эксплуатации информации.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета — SSJ New.
Рабочий внутри фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной
Вчера, 20:29
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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