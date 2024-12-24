https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991103350.html

Минпромторг рекомендовал доработать конструкцию шасси SSJ-100

Минпромторг рекомендовал доработать конструкцию шасси SSJ-100 - РИА Новости, 24.12.2024

Минпромторг рекомендовал доработать конструкцию шасси SSJ-100

Минпромторг рекомендовал разработчику SSJ-100 доработать существующую конструкцию шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации за пределами лимитов,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:42:00+03:00

2024-12-24T20:42:00+03:00

2024-12-24T22:12:00+03:00

экономика

технологии

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Минпромторг рекомендовал разработчику SSJ-100 доработать существующую конструкцию шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации за пределами лимитов, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов. "Что касается гидравлики, то разработчику было рекомендовано доработать существующую конструкцию шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации машин этого типа за рамками эксплуатационных лимитов, допущений", — сказал министр.По заявлению Росавиации, разработчик проработал рекомендации. Их начнут внедрять на новые воздушные судна после прохождения необходимых испытаний. После этого планируется выпустить сервисный бюллетень на доработку летающего парка, добавил Алиханов. Министр подчеркнул, что конструкция отечественного SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемой в ходе эксплуатации информации. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию его запустили в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета — SSJ New.

https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991101776.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100)