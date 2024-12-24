https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991101776.html

Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной

Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной - РИА Новости, 24.12.2024

Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной

Конструкция отечественного самолета SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных, рассказал в интервью РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:29:00+03:00

2024-12-24T20:29:00+03:00

2024-12-24T20:32:00+03:00

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Конструкция отечественного самолета SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Это вопросы из компетенции наших коллег из Росавиации. Они уже заявляли, что SSJ-100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания, конструкция этой машины безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных", - ответил он на вопрос о дополнительных проверках SSJ, которые уже эксплуатируются. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.

https://ria.ru/20241208/samolet-1988024541.html

https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html

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россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100)