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Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной - РИА Новости, 24.12.2024
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20:29 24.12.2024 (обновлено: 20:32 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991101776.html
Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной
Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной - РИА Новости, 24.12.2024
Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной
Конструкция отечественного самолета SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных, рассказал в интервью РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:29:00+03:00
2024-12-24T20:32:00+03:00
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Конструкция отечественного самолета SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Это вопросы из компетенции наших коллег из Росавиации. Они уже заявляли, что SSJ-100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания, конструкция этой машины безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных", - ответил он на вопрос о дополнительных проверках SSJ, которые уже эксплуатируются. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
https://ria.ru/20241208/samolet-1988024541.html
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россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной

Алиханов: конструкция самолета SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочий внутри фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100
Рабочий внутри фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочий внутри фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Конструкция отечественного самолета SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Это вопросы из компетенции наших коллег из Росавиации. Они уже заявляли, что SSJ-100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания, конструкция этой машины безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных", - ответил он на вопрос о дополнительных проверках SSJ, которые уже эксплуатируются.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
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РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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