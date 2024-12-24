https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991101776.html
Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной
Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной - РИА Новости, 24.12.2024
Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной
Конструкция отечественного самолета SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных, рассказал в интервью РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:29:00+03:00
2024-12-24T20:29:00+03:00
2024-12-24T20:32:00+03:00
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893575627_0:107:3052:1824_1920x0_80_0_0_bbd9331160e173d429e2ced2bc49d36f.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Конструкция отечественного самолета SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Это вопросы из компетенции наших коллег из Росавиации. Они уже заявляли, что SSJ-100 сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания, конструкция этой машины безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных", - ответил он на вопрос о дополнительных проверках SSJ, которые уже эксплуатируются. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, максимально импортозамещенным вариантом самолета - SSJ New. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
https://ria.ru/20241208/samolet-1988024541.html
https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html
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россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Алиханов назвал конструкцию самолета SSJ-100 безопасной
Алиханов: конструкция самолета SSJ-100 безопасна и продолжает совершенствоваться