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США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы
США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы - РИА Новости, 24.12.2024
США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы
США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их военно-биологические программы, сообщил заместитель начальника войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их военно-биологические программы, сообщил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев. "Особую обеспокоенность американцев вызывает проводимая Россией и Китаем работа с государствами континента по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ Соединенных Штатов в связи с возможным ограничением деятельности Пентагона в указанной сфере", - сказал Ртищев на брифинге. Он уточнил, что Вашингтон в качестве целей своей деятельности заявляет мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам. На практике же США наращивают свой военно-биологический потенциал в обход обязательств по Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия.
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россия, сша, китай, алексей ртищев, министерство обороны сша, в мире
Россия, США, Китай, Алексей Ртищев, Министерство обороны США, В мире
США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы
МО РФ: США обеспокоены тем, как РФ и КНР разоблачают их биологические программы