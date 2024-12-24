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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2024
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15:52 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1991024916.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2024
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2024
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:52:00+03:00
2024-12-24T15:52:00+03:00
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россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 декабря 2024 годЗа прошедшие сутки российские подразделения отбили 15 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 146 районов скопления живой силы и техники, а также инфраструктура военных аэродромов и места хранения беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов. Средства ПВО сбили 65 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 200 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 38 420 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 967 танков и других бронемашин, 1504 реактивных систем залпового огня, 19 969 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 469 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
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РИА Новости
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россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2024

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2024Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2024

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 декабря 2024 год

За прошедшие сутки российские подразделения отбили 15 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 146 районов скопления живой силы и техники, а также инфраструктура военных аэродромов и места хранения беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов. Средства ПВО сбили 65 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 200 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 38 420 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 967 танков и других бронемашин, 1504 реактивных систем залпового огня, 19 969 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 469 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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