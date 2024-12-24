https://ria.ru/20241224/sobyanin-1991086642.html

Собянин наградил заслуженных москвичей

Собянин наградил заслуженных москвичей - РИА Новости, 24.12.2024

Собянин наградил заслуженных москвичей

Мэр столицы Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды и награды города Москвы, церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:54:00+03:00

2024-12-24T18:54:00+03:00

2024-12-24T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды и награды города Москвы, церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии. "Третий год Москва и наша страна живут в условиях специальной военной операции и беспрецедентных санкций целого ряда стран против нашей России. Тем не менее и предыдущие годы, особенно этот год ознаменовался тем, что мы не просто живем и выживаем – мы продолжаем активно развиваться и строить планы на будущее", - сказал мэр во время церемонии награждения. Он подчеркнул, что в Москве "по-прежнему строятся новые станции метрополитена, развязки, дороги, клиники, корпуса новых университетских кампусов, школы, детские сады". "Занимаемся благоустройством города и создаем, насколько это возможно, уютную атмосферу, особенно сегодня, в предпраздничные новогодние дни", - отметил мэр. "Все это создается вашими руками, вашими талантами, вашими умениями. Потому что Москва для вас не только город, в котором вы работаете, – это место, в котором вы живете, которому отдаете себя, свою душу, это место, которое мы все любим. Спасибо огромное в вашем лице всем москвичам за их труд, талант, который они вкладывают в наш город и в нашу страну. С наступающим Новым годом и государственными наградами, поздравляю", - обратился Собянин к собравшимся в Белом зале мэрии. За смелые и решительные действия при спасении людей 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" медалью "За спасение погибавших" награждены учащиеся Школы №1574 Андрей Горбунов и Тимур Гуреев. Большой группе москвичей присвоены почетные звания: "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", а также вручены почетные грамоты и объявлены благодарности президента Российской Федерации. Кроме того, москвичи удостоены почетного знака "Заслуженный учитель города Москвы" и почетных званий "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный работник туризма города Москвы", "Почетный работник транспорта города Москвы".

https://ria.ru/20241220/simonyan-1990536827.html

https://ria.ru/20241224/orden-1990985758.html

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общество, москва, россия, сергей собянин, крокус сити холл