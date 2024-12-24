В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости".
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее во вторник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Херсоне. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. Тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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