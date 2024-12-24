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Удар с тыла. Киевом решили пожертвовать ради дружбы с Москвой - РИА Новости, 24.12.2024
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08:00 24.12.2024 (обновлено: 08:07 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/slovakiya-1990859164.html
Удар с тыла. Киевом решили пожертвовать ради дружбы с Москвой
Удар с тыла. Киевом решили пожертвовать ради дружбы с Москвой - РИА Новости, 24.12.2024
Удар с тыла. Киевом решили пожертвовать ради дружбы с Москвой
Одна из главных тем в Европе — отказ Украины от транзита российского газа. Политики пытаются найти выход из ситуации. В частности, на днях Москву посетил... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T08:00:00+03:00
2024-12-24T08:07:00+03:00
россия
украина
словакия
роберт фицо
владимир путин
владимир зеленский
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Одна из главных тем в Европе — отказ Украины от транзита российского газа. Политики пытаются найти выход из ситуации. В частности, на днях Москву посетил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чтобы обсудить с Владимиром Путиным возобновление поставок топлива. Соседние страны не стали его критиковать, заявив, что Киев всем создает серьезные проблемы. О том, как украинские власти настроили против себя Восточную Европу, — в материале РИА Новости.Славянский треугольникФицо уточнил, что визит в Москву связан с решением Зеленского с 1 января прекратить транзит газа на запад. При этом Путин заверил словацкого премьера, что готов продолжить поставки. К несчастью для Братиславы, из-за позиции украинских властей сделать это будет практически невозможно, признал Фицо.По различным оценкам, ущерб составит от 220 до 525 миллионов евро. Ничего удивительного: 90% газового импорта в Словакии приходится на российский газ. К тому же у страны нет выхода к морю. Поэтому ей будет сложнее получить сжиженный природный газ (СПГ) и средств на это уйдет больше."Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу территорию. &lt;…&gt; Российский президент подтвердил готовность и далее поставлять газ на Запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента практически невозможно после 1 января", — сказал Фицо."Визит Фицо в Москву и переговоры с Путиным не являются предательством союзников. Это решение базисной проблемы Словакии — чтобы было чем отапливать помещения за нормальные цены. &lt;…&gt; Украина обязана по ее соглашению об ассоциации с Евросоюзом транспортировать для нас газ через свою территорию, о покупке которого мы договоримся с любым поставщиком. Если Украина это отвергнет, точно будет открыта новая глава в наших отношениях", — подтвердил вице-премьер и министр охраны окружающей среды Словакии Томаш Тараба.Фицо также беспокоят попытки Зеленского добиться введения международных санкций против российской атомной отрасли: две словацкие АЭС построены при участии СССР и России. "Это нанесет нам финансовый ущерб и поставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии", — сообщил Фицо после переговоров с Путиным.Российский лидер и премьер-министр Словакии обменялись взглядами на ход СВО и возможность ее скорейшего завершения. Фицо подчеркнул, что намерен стандартизировать отношения с Россией. Он полагает, что этому помогут предстоящие мероприятия, связанные с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом, в достижении которой "решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".Как известно, Фицо негативно оценивает позицию Зеленского по завершению российско-украинского противостояния. "Господин Зеленский полностью отвергает какое-либо перемирие, — сказал словацкий премьер накануне поездки в Москву. — У него есть представление, что он должен сначала получить все на свете, а потом, возможно, будет говорить о каком-то перемирии. &lt;…&gt; Все время создается образ, что все в порядке, но мы хорошо знаем: ничего не в порядке. В военном отношении Украина эту войну проигрывает".Международная реакцияПервым из мировых лидеров премьера Словакии публично поддержал глава Сербии Александр Вучич, причем еще перед визитом Фицо в Москву. По его словам, в скором времени республика серьезно пострадает из-за прекращения поставок российского газа.Замглавы МИД Польши Анджей Шейна отказался осуждать Фицо. "Политика Венгрии и Словакии в отношении России читается давно. Это связано с полной зависимостью от сырья — газа и нефти", — пояснил дипломат.При этом он отметил, что, несмотря на сложность польско-российских отношений, не хочет критиковать премьера Словакии за визит в Москву. "Словакия должна каким-то образом искать другие решения, но я также не хочу влезать в шкуру критика другой страны — члена ЕС", — сказал Шейна.Зато на Фицо набросилась словацкая оппозиция. "Жизнь в Словакии дорожает, врачи и учителя бунтуют, коалиция на грани распада, но для Роберта Фицо все это не имеет значения. Для него важнее Владимир Путин, для режима которого наша страна — вражеская", — заявил председатель "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка. По его мнению, премьер должен был вести переговоры о газе не с Москвой, а с Киевом. Глава партии "Свобода и солидарность" Бронислав Грюлинг и вовсе уверен, что Фицо — "обычный коллаборационист"."Есть те, кто считают, что поездка в Москву — лучшее, что можно сделать перед Рождеством. Есть те, кто считают, что, поехав или позвонив в Москву, услышат интонации дружбы и поддержки. На самом деле это все — замыливание глаз и лапша на уши", — поддержал словацкую оппозицию советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.Сам Зеленский, в свою очередь, косвенно обвинил Фицо в коррупции. "Москва предоставляет Фицо значительные скидки, но за них платит Словакия. Такие скидки небесплатны — платежи в Россию осуществляются через суверенитет или мутные схемы. Это должно вызывать беспокойство у правоохранительных органов и спецслужб Словакии", — заявил глава киевского режима.Газовая идеяСтарший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что во время переговоров Фицо мог предложить Путину схему для обхода украинского решения остановить транзит российского газа."Словакия и Венгрия думают, что можно заключить контракт с Россией таким образом, чтобы точкой отгрузки голубого топлива стала российская территория. В этом случае по Украине пойдет уже не российский газ, а тот, который принадлежит Будапешту и Братиславе. Чтобы Киеву было проще согласиться на такой компромисс, Словакия и Венгрия угрожают остановить ему всякую помощь", — объясняет эксперт.Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что переговоры оказались "совершенно дежурными". При этом Фицо приехал исключительно по словацким делам, геополитика его не интересовала. "Он хочет, чтобы его тихая, провинциальная, небогатая страна не замерзла без российского газа. Может быть, он что-то сказал Путину про урегулирование конфликта с Украиной, но к Словакии в этом вопросе никто не прислушивается. Он может говорить даже о признании Крыма и Донбасса частью России — это все равно ни на что не повлияет. В то же время без российского газа часть словацкой промышленности остановится. Для республики это не станет катастрофой, так как она в основном сельскохозяйственная, но удар все равно будет болезненным", — указывает Трухачев.По мнению эксперта, нельзя обвинять Фицо в том, что он долгое время не решал проблему газовой зависимости Словакии. Политик вернулся в кресло премьер-министра только в октябре 2023 года, а до этого страной пять лет руководили сторонники дружбы с Украиной и разрыва с Россией. В результате ему приходится исправлять ошибки предыдущих властей, которые сегодня находятся в оппозиции.
https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990383334.html
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россия, украина, словакия, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский, российский государственный гуманитарный университет
Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Российский государственный гуманитарный университет
Удар с тыла. Киевом решили пожертвовать ради дружбы с Москвой

Экономист Оленченко: Фицо мог предложить Путину план по транзиту газа

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Одна из главных тем в Европе — отказ Украины от транзита российского газа. Политики пытаются найти выход из ситуации. В частности, на днях Москву посетил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чтобы обсудить с Владимиром Путиным возобновление поставок топлива. Соседние страны не стали его критиковать, заявив, что Киев всем создает серьезные проблемы. О том, как украинские власти настроили против себя Восточную Европу, — в материале РИА Новости.

Славянский треугольник

Фицо уточнил, что визит в Москву связан с решением Зеленского с 1 января прекратить транзит газа на запад. При этом Путин заверил словацкого премьера, что готов продолжить поставки. К несчастью для Братиславы, из-за позиции украинских властей сделать это будет практически невозможно, признал Фицо.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
По различным оценкам, ущерб составит от 220 до 525 миллионов евро. Ничего удивительного: 90% газового импорта в Словакии приходится на российский газ. К тому же у страны нет выхода к морю. Поэтому ей будет сложнее получить сжиженный природный газ (СПГ) и средств на это уйдет больше.
"Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу территорию. <…> Российский президент подтвердил готовность и далее поставлять газ на Запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента практически невозможно после 1 января", — сказал Фицо.
"Визит Фицо в Москву и переговоры с Путиным не являются предательством союзников. Это решение базисной проблемы Словакии — чтобы было чем отапливать помещения за нормальные цены. <…> Украина обязана по ее соглашению об ассоциации с Евросоюзом транспортировать для нас газ через свою территорию, о покупке которого мы договоримся с любым поставщиком. Если Украина это отвергнет, точно будет открыта новая глава в наших отношениях", — подтвердил вице-премьер и министр охраны окружающей среды Словакии Томаш Тараба.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Фицо также беспокоят попытки Зеленского добиться введения международных санкций против российской атомной отрасли: две словацкие АЭС построены при участии СССР и России. "Это нанесет нам финансовый ущерб и поставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии", — сообщил Фицо после переговоров с Путиным.
Российский лидер и премьер-министр Словакии обменялись взглядами на ход СВО и возможность ее скорейшего завершения. Фицо подчеркнул, что намерен стандартизировать отношения с Россией. Он полагает, что этому помогут предстоящие мероприятия, связанные с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом, в достижении которой "решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".
© Фото : Mestská knižnica mesta PiešťanyМонумент "Спасибо освободителям" в городе Пьештяни, Словакия
Монумент Спасибо, освободителям в городе Пиештяны, Словакия - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : Mestská knižnica mesta Piešťany
Монумент "Спасибо освободителям" в городе Пьештяни, Словакия
Как известно, Фицо негативно оценивает позицию Зеленского по завершению российско-украинского противостояния. "Господин Зеленский полностью отвергает какое-либо перемирие, — сказал словацкий премьер накануне поездки в Москву. — У него есть представление, что он должен сначала получить все на свете, а потом, возможно, будет говорить о каком-то перемирии. <…> Все время создается образ, что все в порядке, но мы хорошо знаем: ничего не в порядке. В военном отношении Украина эту войну проигрывает".
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Международная реакция

Первым из мировых лидеров премьера Словакии публично поддержал глава Сербии Александр Вучич, причем еще перед визитом Фицо в Москву. По его словам, в скором времени республика серьезно пострадает из-за прекращения поставок российского газа.
Замглавы МИД Польши Анджей Шейна отказался осуждать Фицо. "Политика Венгрии и Словакии в отношении России читается давно. Это связано с полной зависимостью от сырья — газа и нефти", — пояснил дипломат.
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белграде
При этом он отметил, что, несмотря на сложность польско-российских отношений, не хочет критиковать премьера Словакии за визит в Москву. "Словакия должна каким-то образом искать другие решения, но я также не хочу влезать в шкуру критика другой страны — члена ЕС", — сказал Шейна.
Зато на Фицо набросилась словацкая оппозиция. "Жизнь в Словакии дорожает, врачи и учителя бунтуют, коалиция на грани распада, но для Роберта Фицо все это не имеет значения. Для него важнее Владимир Путин, для режима которого наша страна — вражеская", — заявил председатель "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка. По его мнению, премьер должен был вести переговоры о газе не с Москвой, а с Киевом. Глава партии "Свобода и солидарность" Бронислав Грюлинг и вовсе уверен, что Фицо — "обычный коллаборационист".
© AP Photo / Petr David JosekПредвыборный плакат партии "Прогрессивная Словакия" за день до досрочных всеобщих выборов в Братиславе
Предвыборный плакат партии Progresivne Slovensko за день до досрочных всеобщих выборов в Братиславе в Словакии - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Предвыборный плакат партии "Прогрессивная Словакия" за день до досрочных всеобщих выборов в Братиславе
"Есть те, кто считают, что поездка в Москву — лучшее, что можно сделать перед Рождеством. Есть те, кто считают, что, поехав или позвонив в Москву, услышат интонации дружбы и поддержки. На самом деле это все — замыливание глаз и лапша на уши", — поддержал словацкую оппозицию советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.
Сам Зеленский, в свою очередь, косвенно обвинил Фицо в коррупции. "Москва предоставляет Фицо значительные скидки, но за них платит Словакия. Такие скидки небесплатны — платежи в Россию осуществляются через суверенитет или мутные схемы. Это должно вызывать беспокойство у правоохранительных органов и спецслужб Словакии", — заявил глава киевского режима.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Газовая идея

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что во время переговоров Фицо мог предложить Путину схему для обхода украинского решения остановить транзит российского газа.
"Словакия и Венгрия думают, что можно заключить контракт с Россией таким образом, чтобы точкой отгрузки голубого топлива стала российская территория. В этом случае по Украине пойдет уже не российский газ, а тот, который принадлежит Будапешту и Братиславе. Чтобы Киеву было проще согласиться на такой компромисс, Словакия и Венгрия угрожают остановить ему всякую помощь", — объясняет эксперт.
© Brat Za-BrataАктивисты из объединения "Брат за брата" закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке в населенном пункте Кошицкий Клеченов, Словакия
Активисты из объединения Брат за Брата закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке в населенном пункте Кошицкий Клеченов, Словакия - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Brat Za-Brata
Активисты из объединения "Брат за брата" закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке в населенном пункте Кошицкий Клеченов, Словакия
Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что переговоры оказались "совершенно дежурными". При этом Фицо приехал исключительно по словацким делам, геополитика его не интересовала.
"Он хочет, чтобы его тихая, провинциальная, небогатая страна не замерзла без российского газа. Может быть, он что-то сказал Путину про урегулирование конфликта с Украиной, но к Словакии в этом вопросе никто не прислушивается. Он может говорить даже о признании Крыма и Донбасса частью России — это все равно ни на что не повлияет. В то же время без российского газа часть словацкой промышленности остановится. Для республики это не станет катастрофой, так как она в основном сельскохозяйственная, но удар все равно будет болезненным", — указывает Трухачев.
© Národná rada Slovenskej republikyКадр трансляции заседания парламента Словакии
Кадр трансляции заседания парламента Словакии - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Národná rada Slovenskej republiky
Кадр трансляции заседания парламента Словакии
По мнению эксперта, нельзя обвинять Фицо в том, что он долгое время не решал проблему газовой зависимости Словакии. Политик вернулся в кресло премьер-министра только в октябре 2023 года, а до этого страной пять лет руководили сторонники дружбы с Украиной и разрыва с Россией. В результате ему приходится исправлять ошибки предыдущих властей, которые сегодня находятся в оппозиции.
 
РоссияУкраинаСловакияРоберт ФицоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
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