https://ria.ru/20241224/siyyarto-1990929537.html

Сийярто заявил о готовности Венгрии сотрудничать с Россией

Сийярто заявил о готовности Венгрии сотрудничать с Россией - РИА Новости, 24.12.2024

Сийярто заявил о готовности Венгрии сотрудничать с Россией

Венгрия "абсолютно заинтересована" в развитии сотрудничества с Россией в сферах, которые не попадают под действие международных санкций, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T07:05:00+03:00

2024-12-24T07:05:00+03:00

2024-12-24T07:05:00+03:00

россия

венгрия

петер сийярто

виктор орбан

владимир путин

санкции в отношении россии

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ООН, 24 дек - РИА Новости. Венгрия "абсолютно заинтересована" в развитии сотрудничества с Россией в сферах, которые не попадают под действие международных санкций, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто. "Мы находимся в постоянном контакте с россиянами, с российским правительством, потому что у нас есть четкая стратегия и позиция. Мы никогда этого не скрывали и всегда говорили об этом открыто: в тех сферах, которые не затрагиваются санкциями, мы абсолютно заинтересованы в расширении сотрудничества", - подчеркнул Сийярто. Отвечая на вопрос о возможном визите премьер-министра Виктора Орбана в Россию в 2025 году, Сийярто отметил, что такая поездка возможна при необходимости. "Когда возникает необходимость для премьер-министра лично поговорить с президентом (Владимиром Путиным – ред.), они, конечно, пользуются этой возможностью и встречаются", - добавил он. Министр также указал на важность сохранения прямого диалога для поддержания надежды на мир. "Если вы разрываете коммуникацию, то теряете надежду на мир. А это то, чего мы точно не хотим", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990765468.html

https://ria.ru/20241221/sijjarto-1990557236.html

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россия, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, санкции в отношении россии