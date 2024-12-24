https://ria.ru/20241224/siyyarto-1990929537.html
Сийярто заявил о готовности Венгрии сотрудничать с Россией
Сийярто заявил о готовности Венгрии сотрудничать с Россией - РИА Новости, 24.12.2024
Сийярто заявил о готовности Венгрии сотрудничать с Россией
Венгрия "абсолютно заинтересована" в развитии сотрудничества с Россией в сферах, которые не попадают под действие международных санкций, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T07:05:00+03:00
2024-12-24T07:05:00+03:00
2024-12-24T07:05:00+03:00
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венгрия
петер сийярто
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владимир путин
санкции в отношении россии
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ООН, 24 дек - РИА Новости. Венгрия "абсолютно заинтересована" в развитии сотрудничества с Россией в сферах, которые не попадают под действие международных санкций, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто. "Мы находимся в постоянном контакте с россиянами, с российским правительством, потому что у нас есть четкая стратегия и позиция. Мы никогда этого не скрывали и всегда говорили об этом открыто: в тех сферах, которые не затрагиваются санкциями, мы абсолютно заинтересованы в расширении сотрудничества", - подчеркнул Сийярто. Отвечая на вопрос о возможном визите премьер-министра Виктора Орбана в Россию в 2025 году, Сийярто отметил, что такая поездка возможна при необходимости. "Когда возникает необходимость для премьер-министра лично поговорить с президентом (Владимиром Путиным – ред.), они, конечно, пользуются этой возможностью и встречаются", - добавил он. Министр также указал на важность сохранения прямого диалога для поддержания надежды на мир. "Если вы разрываете коммуникацию, то теряете надежду на мир. А это то, чего мы точно не хотим", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990765468.html
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россия, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Сийярто заявил о готовности Венгрии сотрудничать с Россией
Сийярто: Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сферах без санкций