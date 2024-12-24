https://ria.ru/20241224/shido-1991107542.html

Число жертв урагана "Шидо" на Майотте достигло 39

Число жертв урагана "Шидо" на Майотте достигло 39 - РИА Новости, 24.12.2024

Число жертв урагана "Шидо" на Майотте достигло 39

Число погибших из-за урагана "Шидо" на Майотте возросло до 39, сообщила префектура архипелага в коммюнике. РИА Новости, 24.12.2024

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ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Число погибших из-за урагана "Шидо" на Майотте возросло до 39, сообщила префектура архипелага в коммюнике. "Число жертв от циклона "Шидо" на Майотте в настоящее время составляет 39 человек. Работа по опознанию и поиску жертв циклона продолжается", - следует из текста. Ранее новый министр заморских территорий Мануэль Вальс заявил, что в ближайшее время отправится на архипелаг в сопровождении премьер-министра Франсуа Байру. На Майотту 14 декабря обрушился циклон "Шидо", который стал самым разрушительным более чем за 90 лет. Минимум 39 человек погибли, более 2,5 тысячи пострадали. Возмещение ущерба после урагана обойдется страховщикам в сумму от 650 до 800 миллионов евро. Остров Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Он относится к архипелагу Коморских островов в Индийском океане. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против независимости, поэтому она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.

https://ria.ru/20241109/zhiteli-1982779153.html

https://ria.ru/20241021/uragan-1979053615.html

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в мире, франция, майотта, коморские острова, мануэль вальс, франсуа байру