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В России появится ГОСТ для шаурмы - РИА Новости, 24.12.2024
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19:03 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/shaurma-1991087781.html
В России появится ГОСТ для шаурмы
В России появится ГОСТ для шаурмы - РИА Новости, 24.12.2024
В России появится ГОСТ для шаурмы
Роскачество в 2025 году утвердит ГОСТ на шаурму, закрепляющий два названия для этого блюда, следует из проекта государственного стандарта, который есть в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:03:00+03:00
2024-12-24T19:03:00+03:00
общество
россия
владислав даванков
анна попова
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскачество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Роскачество в 2025 году утвердит ГОСТ на шаурму, закрепляющий два названия для этого блюда, следует из проекта государственного стандарта, который есть в распоряжении РБК."В России донер-полуфабрикаты могут иметь название "шаурма" или "шаверма"", — говорится в документе.ГОСТ утвердит список допустимых ингредиентов, показатели качества, стандарты маркировки полуфабрикатов, а также запрет оставлять кулинарные изделия на следующий день.Согласно документу, шаурму (шаверму) можно будет готовить из говядины или телятины, баранины, ягнятины, козлятины, мяса кур, индейки или свинины. Однако состав блюда будет зависеть от производственных условий изготовителя.Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Вице-спикер Госдумы также предложил разработать знак качества "Московский стандарт", который будет размещаться на точках продажи шаурмы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20231225/roskachestvo-1917834761.html
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общество, россия, владислав даванков, анна попова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество
Общество, Россия, Владислав Даванков, Анна Попова, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Роскачество
В России появится ГОСТ для шаурмы

Новый ГОСТ закрепит названия шаурма и шаверма

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродавец в торговой точке по продаже шаурмы в Москве
Продавец в торговой точке по продаже шаурмы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продавец в торговой точке по продаже шаурмы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Роскачество в 2025 году утвердит ГОСТ на шаурму, закрепляющий два названия для этого блюда, следует из проекта государственного стандарта, который есть в распоряжении РБК.
России донер-полуфабрикаты могут иметь название "шаурма" или "шаверма"", — говорится в документе.
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25 декабря 2023, 06:04
ГОСТ утвердит список допустимых ингредиентов, показатели качества, стандарты маркировки полуфабрикатов, а также запрет оставлять кулинарные изделия на следующий день.
Согласно документу, шаурму (шаверму) можно будет готовить из говядины или телятины, баранины, ягнятины, козлятины, мяса кур, индейки или свинины. Однако состав блюда будет зависеть от производственных условий изготовителя.
Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Вице-спикер Госдумы также предложил разработать знак качества "Московский стандарт", который будет размещаться на точках продажи шаурмы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
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ОбществоРоссияВладислав ДаванковАнна ПоповаГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Роскачество
 
 
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