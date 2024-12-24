https://ria.ru/20241224/sboj-1991066298.html

American Airlines сообщила о техническом сбое на всех рейсах в США

American Airlines сообщила о техническом сбое на всех рейсах в США - РИА Новости, 24.12.2024

American Airlines сообщила о техническом сбое на всех рейсах в США

Авиакомпания American Airlines сообщила о техническом сбое, затронувшем все рейсы по США в канун Рождества. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines сообщила о техническом сбое, затронувшем все рейсы по США в канун Рождества. "В настоящее время мы испытываем техническую проблему со всеми рейсами American Airlines. Ваша безопасность — наш главный приоритет, как только проблема будет устранена, мы доставим вас в целости и сохранности к месту назначения", - говорится в одном из ответов компании в соцсети Х на множество сообщений пользователей, выражающих недовольство отменами или переносами их рейсов. Подробности инцидента не уточняются. Однако агентство Блумберг сообщает, что авиакомпания могла столкнуться со сбоем программного обеспечения, из-за которого она не могла рассчитать требования к весу и балансировке для своих рейсов в один из самых загруженных дней в году. Агентство также со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что American Airlines отменила все рейсы по всей стране.

https://ria.ru/20240711/florida-1959075160.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, american airlines