American Airlines сообщила о техническом сбое на всех рейсах в США
American Airlines сообщила о сбое, затронувшем все рейсы в США в канун Рождества
© AP Photo / Charles KrupaСамолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines
© AP Photo / Charles Krupa
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines сообщила о техническом сбое, затронувшем все рейсы по США в канун Рождества.
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"В настоящее время мы испытываем техническую проблему со всеми рейсами American Airlines. Ваша безопасность — наш главный приоритет, как только проблема будет устранена, мы доставим вас в целости и сохранности к месту назначения", - говорится в одном из ответов компании в соцсети Х на множество сообщений пользователей, выражающих недовольство отменами или переносами их рейсов.
Подробности инцидента не уточняются. Однако агентство Блумберг сообщает, что авиакомпания могла столкнуться со сбоем программного обеспечения, из-за которого она не могла рассчитать требования к весу и балансировке для своих рейсов в один из самых загруженных дней в году.
Агентство также со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что American Airlines отменила все рейсы по всей стране.