https://ria.ru/20241224/rozhdestvo-1991005736.html

В РПЦ объяснили, как праздновать Рождество, если вокруг много горя

В РПЦ объяснили, как праздновать Рождество, если вокруг много горя - РИА Новости, 24.12.2024

В РПЦ объяснили, как праздновать Рождество, если вокруг много горя

Празднование Рождества нужно совместить с благодарностью Богу за возможность помочь страдающим людям, когда возникает вопрос о том, как отметить его, если... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:00:00+03:00

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2024-12-24T15:02:00+03:00

религия

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Празднование Рождества нужно совместить с благодарностью Богу за возможность помочь страдающим людям, когда возникает вопрос о том, как отметить его, если вокруг слишком много горя, рассказал врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин. "Возникает вопрос: как нам праздновать, когда столько горя? Как часто мы подразумеваем то, чтобы забыться буйным весельем? Если мы говорим о празднике Рождества, когда Христос рождается в мир, чтобы понести крест – Рождество его тоже радость, всегда. То есть даже там, где есть крест, есть радость, даже там, где тяжело, где трудно, где переживают. Поэтому я хочу начать с того, что тем, у кого все спокойно в жизни, нужно в эти дни поблагодарить Бога за то, что он даёт нам жизнь, время, мир и возможность помочь другим", – сказал священнослужитель на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он добавил, что тем, кому плохо, нужно сказать слова утешения. "В том числе о том, что они никогда не останутся одни, потому что Тот, кто родился в этот мир, чтобы понести крест, всегда будет рядом с ними, он никогда их не оставит", – сказал Потокин. Во время рождественских праздников, подытожил он, следует не только благодарить Бога, но и помнить о ближних.

https://ria.ru/20241224/bezhentsy-1990998946.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

московский патриархат, религия