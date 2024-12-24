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В РПЦ объяснили, как праздновать Рождество, если вокруг много горя - РИА Новости, 24.12.2024
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Религия
 
15:00 24.12.2024 (обновлено: 15:02 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/rozhdestvo-1991005736.html
В РПЦ объяснили, как праздновать Рождество, если вокруг много горя
В РПЦ объяснили, как праздновать Рождество, если вокруг много горя - РИА Новости, 24.12.2024
В РПЦ объяснили, как праздновать Рождество, если вокруг много горя
Празднование Рождества нужно совместить с благодарностью Богу за возможность помочь страдающим людям, когда возникает вопрос о том, как отметить его, если... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:00:00+03:00
2024-12-24T15:02:00+03:00
религия
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Празднование Рождества нужно совместить с благодарностью Богу за возможность помочь страдающим людям, когда возникает вопрос о том, как отметить его, если вокруг слишком много горя, рассказал врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин. "Возникает вопрос: как нам праздновать, когда столько горя? Как часто мы подразумеваем то, чтобы забыться буйным весельем? Если мы говорим о празднике Рождества, когда Христос рождается в мир, чтобы понести крест – Рождество его тоже радость, всегда. То есть даже там, где есть крест, есть радость, даже там, где тяжело, где трудно, где переживают. Поэтому я хочу начать с того, что тем, у кого все спокойно в жизни, нужно в эти дни поблагодарить Бога за то, что он даёт нам жизнь, время, мир и возможность помочь другим", – сказал священнослужитель на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он добавил, что тем, кому плохо, нужно сказать слова утешения. "В том числе о том, что они никогда не останутся одни, потому что Тот, кто родился в этот мир, чтобы понести крест, всегда будет рядом с ними, он никогда их не оставит", – сказал Потокин. Во время рождественских праздников, подытожил он, следует не только благодарить Бога, но и помнить о ближних.
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московский патриархат, религия
Религия, Московский Патриархат, Религия
В РПЦ объяснили, как праздновать Рождество, если вокруг много горя

Протоиерей Потокин: в Рождество важно найти слова утешения для тех, кому плохо

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВерующие на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка
Верующие на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Верующие на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Празднование Рождества нужно совместить с благодарностью Богу за возможность помочь страдающим людям, когда возникает вопрос о том, как отметить его, если вокруг слишком много горя, рассказал врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.
"Возникает вопрос: как нам праздновать, когда столько горя? Как часто мы подразумеваем то, чтобы забыться буйным весельем? Если мы говорим о празднике Рождества, когда Христос рождается в мир, чтобы понести крест – Рождество его тоже радость, всегда. То есть даже там, где есть крест, есть радость, даже там, где тяжело, где трудно, где переживают. Поэтому я хочу начать с того, что тем, у кого все спокойно в жизни, нужно в эти дни поблагодарить Бога за то, что он даёт нам жизнь, время, мир и возможность помочь другим", – сказал священнослужитель на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он добавил, что тем, кому плохо, нужно сказать слова утешения. "В том числе о том, что они никогда не останутся одни, потому что Тот, кто родился в этот мир, чтобы понести крест, всегда будет рядом с ними, он никогда их не оставит", – сказал Потокин.
Во время рождественских праздников, подытожил он, следует не только благодарить Бога, но и помнить о ближних.
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