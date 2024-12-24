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Мэр Санта-Клауса рассказала об атмосфере Рождества в городе

Мэр Санта-Клауса рассказала об атмосфере Рождества в городе - РИА Новости, 24.12.2024

Мэр Санта-Клауса рассказала об атмосфере Рождества в городе

Жители небольшого города Санта-Клаус в американском штате Джорджия круглый год чувствуют атмосферу сказки и Рождества, рассказала в интервью РИА Новости мэр... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T03:05:00+03:00

2024-12-24T03:05:00+03:00

2024-12-24T03:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Жители небольшого города Санта-Клаус в американском штате Джорджия круглый год чувствуют атмосферу сказки и Рождества, рассказала в интервью РИА Новости мэр Донита Боуэн. "Я думаю, большинство из нас, даже каждый, рад и гордится тем, что живет в Санта-Клаусе", - сказала Боуэн. Санта-Клаус был основан в 1940-е годы и расположен примерно в 300 километрах от Атланты. Сейчас в нем живут чуть больше 200 человек. Боуэн поведала, что сама родилась в Санта-Клаусе и с детства знает многих своих соседей. По ее словам, ей, как мэру, это очень помогает в работе. "Я выросла с этими людьми и знаю их родителей, братьев и сестер. Когда ты знаешь образ мышления человека, а он знает тебя и твоих родителей, это помогает. Люди знают, как ты рос, что ты думаешь. И на мой взгляд, они понимают, что я от всего сердца стараюсь работать для них как можно лучше", - сказала она. Мэр поделилась тем, что названия всех улиц ее родного города, за исключением одной, так или иначе связаны с Рождеством. "У нас есть Рождественская улица, Санная улица, Танцевальная, улица Рудольфа, улица Конфетных Тростей, Декабрьская и Оленья улицы", - сказала она. Боуэн признала, что многие жители Джорджии подчас не знают о существовании города с таким сказочным названием совсем рядом с ними. "Замечательно слышать, когда кто-то из нашего штата говорит: О, я живу здесь всю жизнь и не слышал, что у нас есть свой Санта-Клаус", - смеется она. В то же время, по ее словам, туристы подчас приезжают не только из других американских штатов, но и из-за рубежа, в частности, из Канады, Европы и даже из Австралии. Популярность города стала резко расти несколько лет назад, когда местные власти начали размещать рекламу своих мероприятий в соцсетях. "Мы зажигаем елку в ноябре. Обычно я заранее публикую даты, фотографии и тому подобные вещи. Все это проводится бесплатно, и любой человек может прийти. Я стараюсь организовать игры для детей, мы вручаем им небольшие призы, готовим закуски и десерты, делаем греческий пунш", - делится мэр. По ее словам, люди приезжают и получают удовольствие.

https://ria.ru/20241223/rozhdestvo-1978554605.html

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в мире, джорджия, канада, европа, санта-клаус