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Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Таиланде - РИА Новости, 24.12.2024
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15:14 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/rospotrebnadzor-1991021742.html
Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Таиланде
Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Таиланде - РИА Новости, 24.12.2024
Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Таиланде
Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде, на территории России эпидситуация стабильна, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:14:00+03:00
2024-12-24T15:14:00+03:00
мьянма
таиланд
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде, на территории России эпидситуация стабильна, сообщила пресс-служба ведомства. Вспышка холеры наблюдается в приграничном с Таиландом городе Мьянмы - Шве Кокко, где, по данным СМИ, за последний месяц выявлено порядка 300 случаев, пояснили в пресс-службе. Два случая холеры выявлено также у приехавшей в Таиланд из Мьянмы для родов беременной женщины и ее родственника, уточнили в ведомстве. "Специалисты Роспотребнадзора мониторируют ситуацию с холерой в Мьянме и противоэпидемических мерах в Таиланде. На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор напомнил, что при планировании поездок за рубеж необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания.
https://ria.ru/20241204/virus-1987256225.html
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мьянма, таиланд, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Мьянма, Таиланд, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Таиланде

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде, на территории России эпидситуация стабильна, сообщила пресс-служба ведомства.
Вспышка холеры наблюдается в приграничном с Таиландом городе Мьянмы - Шве Кокко, где, по данным СМИ, за последний месяц выявлено порядка 300 случаев, пояснили в пресс-службе. Два случая холеры выявлено также у приехавшей в Таиланд из Мьянмы для родов беременной женщины и ее родственника, уточнили в ведомстве.
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"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют ситуацию с холерой в Мьянме и противоэпидемических мерах в Таиланде. На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор напомнил, что при планировании поездок за рубеж необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания.
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МьянмаТаиландРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
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