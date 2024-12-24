https://ria.ru/20241224/rospotrebnadzor-1991021742.html

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Таиланде

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Таиланде - РИА Новости, 24.12.2024

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Таиланде

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде, на территории России эпидситуация стабильна, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:14:00+03:00

2024-12-24T15:14:00+03:00

2024-12-24T15:14:00+03:00

мьянма

таиланд

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с холерой в Мьянме и Таиланде, на территории России эпидситуация стабильна, сообщила пресс-служба ведомства. Вспышка холеры наблюдается в приграничном с Таиландом городе Мьянмы - Шве Кокко, где, по данным СМИ, за последний месяц выявлено порядка 300 случаев, пояснили в пресс-службе. Два случая холеры выявлено также у приехавшей в Таиланд из Мьянмы для родов беременной женщины и ее родственника, уточнили в ведомстве. "Специалисты Роспотребнадзора мониторируют ситуацию с холерой в Мьянме и противоэпидемических мерах в Таиланде. На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор напомнил, что при планировании поездок за рубеж необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания.

https://ria.ru/20241204/virus-1987256225.html

https://ria.ru/20240621/ekspert-1954495132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мьянма, таиланд, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире