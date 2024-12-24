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Пробы морской воды на Кубани не соответствуют санитарным нормам
Пробы морской воды на Кубани не соответствуют санитарным нормам - РИА Новости, 24.12.2024
Пробы морской воды на Кубани не соответствуют санитарным нормам
Пробы морской воды в Краснодарском крае не соответствуют санитарно-химическим показателям, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:18:00+03:00
2024-12-24T12:18:00+03:00
2024-12-24T12:19:00+03:00
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пробы морской воды в Краснодарском крае не соответствуют санитарно-химическим показателям, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.Ведомство продолжает контролировать объекты внешней среды, в ежедневном режиме проводится лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды, воды открытых водоемов, пояснили в ведомстве."По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, несоответствующие санитарно-химическим показателям. Пробы питьевой воды и атмосферного воздуха соответствуют установленным санитарным нормам", - говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241223/nefteprodukty-1990591605.html
краснодарский край
керченский пролив
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краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Пробы морской воды на Кубани не соответствуют санитарным нормам
Роспотребнадзор: пробы морской воды на Кубани не соответствуют санитарным нормам